"Letnje šeme za probleme": Novi specijal serije "Igra sudbine"

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Ekipa serije "Igra sudbine" nastavlja tradiciju i treću godinu zaredom publici donosi posebnu letnju priču. Ovoga puta u toku je snimanje specijala na crnogorskom primorju pod nazivom "Letnje šeme za probleme". Tivat je i ovog leta postao glavna kulisa novih ljubavnih zapleta, komičnih situacija i brojnih iznenađenja.

U specijalu "Letnje šeme za probleme" igraju dobro poznata lica serije - Iva Štrljić, Bojana Grabovac, Mia i Strahinja Mitić, kao i brojni crnogorski glumci – Dušan Kovačević, Jelena Nenezić, Tihana Ćulafić, Simo Trebješanin, Danilo Babović, Matija Grabić, Una Grotesgreber, Anja Mudreša i drugi. Iako je deo glumačke ekipe serije "Igra sudbine" od samog početka, Iva Štrljić će se ove godine prvi put naći i u letnjem specijalu.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/47 Vidi galeriju Letnji specijal serije Igra sudbine: Letnje šeme za probleme Foto: Marko Arsić

"Radujem se novim letnjim epizodama naše serije, znam da će publika uživati prvenstveno zbog sjajnog humora koji prevladava. Snimamo najviše scena na plažama, od sedam ujutru do sedam uveče, ima dosta posla, ali među nama vlada radost stvaranja i zato je svaki momenat užitak. Sa posebnim uzbuđenjem jedva čekam da pogledate letnji specijal," izjavila je Iva Štrljić.

Detalji o sudbini Dijane Erski

Producent serije “Igra sudbine” Nikola Burovac najavljuje glavnu priču ovogodišnjeg letnjeg specijala i otkriva kakva sudbina na crnogorskom primorju očekuje Dijanu Erski.

Foto: Marko Arsić

"Crnogorsko primorje postalo je neizostavan deo naše priče. Publiku očekuje lagana letnja priča ispunjena emocijama, humorom i neizbežnim obrtima. Glavna tema ovogodišnjeg specijala biće pitanje da li će Dijana Erski ostati na crnogorskom primorju i konačno stati na ludi kamen. Upravo ta dilema pokrenuće niz zanimljivih događaja, uz prepoznatljiv spoj drame, romantike i komedije, dok će atraktivni kadrovi crnogorskog primorja dodatno upotpuniti letnju atmosferu," kaže Burovac.

Bojana Grabovac o snimanju u Tivtu

Glumica Bojana Grabovac ističe da se ekipa već odlično uigrala i da joj je veliko zadovoljstvo što se ponovo snima u Tivtu.

"Već smo uigrana ekipa – prošle godine smo se zagrejali, a ove nastavljamo punom parom. Presrećna sam što sam ponovo u Tivtu, gradu u kojem se već osećam kao kod kuće. Ljudi su divni i srdačni, a ekipa iz Crne Gore sa kojom radimo je zaista sjajna. Naravno, ume da bude naporno zbog visokih temperatura, ali sve to junački izdržavamo. Posebno me raduje što ponovo snimam sa našim preslatkim i neodoljivim mališanima, Strahinjom i Miom Mitić. Iskreno se nadam da će ovo postati lepa tradicija, da ćemo se u Tivat vraćati i narednih godina i da ćemo svaki put ostajati sve duže," kaže Bojana Grabovac.

Višestruke uloge

Reditelj letnjeg specijala Dušan Kovačević otkriva da će nove epizode doneti mnoštvo iznenađenja i nova lica koja će dodatno zakomplikovati priču. Kako kaže, rad sa odličnom ekipom olakšava i najveće izazove, iako ove godine istovremeno obavlja više uloga na projektu.

Foto: Marko Arsić

"Odgovoran sam za organizaciju snimanja u Crnoj Gori, kao reditelj učestvujem u nastanku scenarija i dramaturškim pripremama, zatim vodim snimanje na setu, a istovremeno moram da budem i ispred kamere kao glumac. Ipak, sve to donosi nove izazove i dragocena iskustva. Najvažnije je što među svima vlada odlična atmosfera i što smo zadovoljni onim što stvaramo."

Kovačević dodaje da će poseban pečat ovogodišnjem specijalu dati prelepi kadrovi Tivta i Bokokotorskog zaliva, a posebnu zahvalnost upućuje predsedniku Opštine Tivat Željku Komnenoviću, Opštini Tivat, Turističkoj organizaciji Tivat, kao i svim partnerima i prijateljima koji su doprineli realizaciji ovog projekta.

Planirano emitovanje novih epizoda

Snimanje letnjeg specijala "Letnje šeme za probleme" trajaće do kraja jula, a publika će nove avanture omiljenih junaka moći da prati već tokom avgusta na programu TV Prve.

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