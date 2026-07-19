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33. izdanje Festivala evropskog filma Palić svečano je otvoreno na Letnjoj pozornici na Paliću, u subotu, 18. jula, uručenjem nagrade "Aleksandar Lifka" ovogodišnjem laureatu, u kategoriјi inostranih stvaralaca, Kornelu Mundrucu.

Uručenje nagrade "Aleksandar Lifka"

Nagradu "Aleksandar Lifka" uručio je Nikolaj Nikitin, selektor Glavnog takmičarskog programa rečima: "Možda se pitate da li je Kornel Mundruco, ipak, još uvek pomalo premlad, da bi primio nagradu „Aleksandar Lifka“, za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Ako posmatramo isključivo njegove godine, odgovor bi mogao biti – možda. Međutim, kada sagledamo njegov umetnički domet, izuzetnu raznovrsnost njegovog rada, impresivan opus filmova, kao i brojna učešća i nagrade na najznačajnijim svetskim filmskim festivalima, u Kanu, Veneciji, Berlinu, Lokarnou Oberhauzenu i mnoge druge, odgovor je nedvosmislen – ne, nije mlad".

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/8 Vidi galeriju 33. Festival evropskog filma Palić Foto: Damir Vujković

Nikolaj Nikitin je posebno apostrofirao i značaj producentkinje Mundrucovih filmova, Viktorije Petranji, koju je publika nagradila aplauzom.

"Kornel i Viki čine jedno od najznačajnijih kreativnih partnerstava evropske kinematografije. Upoznali su se tokom studija filma i zajedno su, kroz svoju produkcijsku kuću Proton, izgradili gotovo sve projekte, koji su obeležili Kornelovu karijeru. Nemoguće je slaviti jedno, a ne odati priznanje i drugom", zaključio je Nikitin.

Obraćanje laureata Kornela Mundruca

Kornel Mundruco zahvalio se na nagradi i naglasio, da mu ovo priznanje puno znači. "Na neki način, odrastao sam zajedno sa ovim festivalom. Moji prvi filmovi prikazani su ovde. Bio sam ovde mnogo puta. Ovo je više od festivala. Nakon svake festivalske projekcije, iznova shvatate da je evropska kinematografija i dalje važan deo sedme umetnosti i da filmski jezik mora da rizikuje, da otkriva nove teritorije i da bude iskren, da reflektuje stvarnost u kojoj živimo. Ovde na Paliću, uvek pronalazim dobre prijatelje, izvanredne projekcije i duh koji sam se uvek trudio da unesem i u svoje filmove", naveo je Mundrucó i zahvalio se Viktoriji Petranji, istakavši da bez nje nijedan njegov film ne bi bio snimljen.

Kornel Mundruc, 33. Festival evropskog filma Palić Foto: Damir Vujković

Otvaranje glavnog takmičarskog programa

Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma "Ah ta praznina, ta strašna praznina" reditelja Simona Verhovena (Nemačka), u kome glavni junak, Joahim balansira između bizarnih izazova u školi glume i ekscentričnih rituala svojih domaćina, pokušavajući da pronađe svoje mesto u svetu. U nastavku večeri, na Letnjoj pozornici Palić, u Glavnom takmičarskom programu je i film "Dobra ćerka" Džulije de Pas (Španija), o tri generacije žena koje se suočavaju sa stvarnošću i odlučuju o svojoj budućnosti.

Program za nedelju i prateće selekcije

Glavni takmičarski program nastavlja se u nedelju, 19. jula, na Letnjoj pozornici na Paliću, kada će u 21 čas biti prikazano ostvarenje "Kao kod kuće" mađarskog reditelja Gabora Holtaija, dok će, u 23 sata, na programu biti film "Nino u raju" belgijskog reditelja Lorana Mikelija.

U selekciji "Paralele i sudari", u bioskopu Abazija na Paliću, na repertoaru će biti filmovi "Mlečni zubi" Mihaja Minkana (18 h) i "Prljavi novac za Bele noći" u režiji Kristine Grozeve i Petra Valčanova (20 h).

33. Festival evropskog filma Palić Foto: Damir Vujković

U nedelju, 19. jula, publika će moći da pogleda filmove i u selekcijama Novi mađarski film, Nemačka u fokusu, Eco Dox, Novi evropski dokumentarni film, EFA Shorts, Omaž dobitniku nagrade "Aleksandar Lifka", gostujuće selekcije Filmskog festivala Gornji Milanovac i SkopljeFilm Festivala, kao i filmove u okviru programa specijalnih projekcija.

Festival evropskog filma Palić tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Grad Subotica, Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, kao i mnogobrojni prijatelji i medijski partneri. Sponzor – prijatelj Festivala evropskog filma Palić više od 20 godina je Gorki List, kao nezaobilazan deo umetničke scenografije i partner koji podstiče angažovanje publike, da istražuje doživljaje prezentovanih filmskih ostvarenja kroz Gorki List nagradu publike.

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