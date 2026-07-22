da li ga se sećate?

da li ga se sećate?

Slušaj vest

Marko Ratić debitovao je na filmu sa samo 9 godina, igrajući rame uz rame sa Velimirom Batom Živojinovićem i Nedom Arnerić u ostvarenju "Kraj rata" Dragana Kresoje.

On je tada kao simpatični dečak osvojio srca publike i svi su mu predviđali blistavu karijeru, međutim nije sve bilo onako kako se činilo. Marko je imao izuzetno teško detinjstvo, a zadesila ga je i zla sudbina, te je preminuo u 38. godini.

Njegov život generalno nije poznat javnosti, ali ono što se zna jeste da je zahvaljujući reditelju Draganu Kresoji uspeo da izdržava porodicu. U filmu je njegov junak imao izuzetno potresnu priču, a Markova priča se nije umnogome razlikovala od života njegovog junaka.

Pogledajte u galeriji Marka Ratića u filmu "Kraj rata":

1/6 Vidi galeriju Marko Ratić u filmu Kraj rata Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube/SuperMururoa

Naime, reditelj Dragan Kresoja tražio je po Hercegovini dečaka koji bi mogao da iznese ulogu Vukole. Ipak, ono što je tražio pronašao je u centru Beograda. Marko je tada sam šetao ulicama i odlučio je da ga pozove na kasting za film u kojem je glavnu ulogu tumačio Velimir Bata Živojinović.

Prva uloga

Njegovi roditelji su prihvatili da mali Marko zaigra u filmu, jer bi to njihovoj porodici umnogome pomoglo da prežive i da se izdržavaju. Honorar od uloge dečak je dao roditeljima. Četiri godine kasnije dobija novu ulogu Čavke u istoimenom ostavarenju Miloša Radivojevića. Ova rola omogućila mu je da se zajedno sa porodicom preseli u novi dom, koji bi im obezbedio bolje uslove za život. Na filmskom festivalu u Nišu Marko osvaja prvo mesto i dobija brojne ponude za filmove.

Zvezda u usponu

Do 15. godine je bio jedan od najpopularnijih glumaca u Jugoslaviji, a novi projekti su se samo nizali. Naredna Markova uloga bila je u televizijskom filmu "Tajna Laze Lazarevića" (1986), reditelja Aleksandra Đorđevića. U ovom ostvarenju igrao je Lazu Lazarevića. Zatim je usledio fim "Dogodilo se na današnji dan" (1987) Miroslava Lekića, u kojem Marko Ratić igra dečaka Gregora.

Marko Ratić u filmu Kraj rata Foto: printscreen YT

Ipak, Marko je odlučio da se povuče iz javnog života i glume sa svega 15 godina, kada je bio na vrhuncu karijere. Nakon toga o njemu se malo znalo, a on je tih ratnih godina nastavio život u Beogradu. Nije voleo da daje intervjue, a u septembru 2013. godine objavljeno je da je preminuo usled teške i neizlečive bolesti. Marko Ratić je preminuo u 38. godini, a sahrani su prisutvovali samo njegovi najbliži.

Pogledajte video: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji