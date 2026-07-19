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Drugog dana 33. Festivala evropskog filma Palić na konferenciji za medije na Velikoj terasi govorili su: ovogodišnji dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka” u kategoriji inostranih stvaralaca – reditelj Kornel Mundruco, članovi festivalskog tima – izvršni producent Ilija Tatić, direktor Radoslav Zelenović, programski direktor Miroslav Mogorović, selektor Glavnog takmičarskog programa Nikolaj Nikitin, selektorka takmičarskog programa „Paralele i sudari“ Julija Sinkevič, selektor programa „Eco Dox“ i „Novi evropski dokumentarni film“ Igor Toholj, glumica iz filma „Ah ta praznina, ta strašna praznina“ Ana Rate-Pole, reditelj filma „Džejsonova kutija“ Mihael Štrasburger, i ekipa filma „Duplikat“ – reditelj Marko Glušić, scenarista Boris Lukman, i glumica Anđela Janković.

Foto: Damir Vujković

Reditelj Kornel Mundruco, ovogodišnji laureat nagrade „Aleksandar Lifka” u kategoriji inostranih stvaralaca, povodom ovog velikog priznanja rekao je: „Osećam se veoma počastvovano. Festival evropskog filma Palić i ja smo, na neki način, zajedno odrastali. Moj drugi film bio je omnibus koji su producirali Miroslav Mogorović i Nikolaj Nikitin, koji već dugo vode ovaj festival. Dolazio sam ovde više puta i uvek sam bio veoma srećan što mogu da predstavim svoje filmove srpskoj publici.“

Kornel Mundruco naveo je da ovakve nagrade osnažuju. „Za mene njeno značenje leži u tome da morate biti hrabri kako biste otkrivali nove aspekte, nove teritorije unutar sedme umetnosti. Svi moji filmovi na neki način teže da pronađu jedinstvenu temu, kao i poseban put, putovanje, ili nešto što ranije niste iskusili. Evropska kinematografija poseduje tu vrstu intelektualne snage i nasleđa potrebnih da pronalazi originalne priče. Zbog svega toga, zaista sam počastvovan i ne mogu biti zahvalniji.“

Ilija Tatić, izvršni producent Festivala evropskog filma Palić, povodom početka 33. izdanja manifestacije rekao je: „Festival traje pet dana, ali po sadržaju je vrlo blizak onome što smo imali u prethodnim godinama, pre svega po broju filmova, programa i dobrog dela pratećih aktivnosti koje su karakteristične za ovaj festival. Veoma smo zadovoljni načinom na koji smo pripremili ovo izdanje.“

Festivalski tim - Ilija Tatić, Radoslav Zelenović, Miroslav Mogorović Foto: Damir Vujković

Miroslav Mogorović, programski direktor festivala, govorio je o načinu na koji je festival uspeo da uklopi saradnju sa programom Kreativna Evropa MEDIA u budžetske okvire i broj festivalskih dana. „Nadam se da ćemo se, u narednim izdanjima, ipak vratiti u uobičajeni okvir koji rasterećuje organizaciju i omogućava adekvatnije vreme za plasman, promociju i predstavljanje filmova koje obezbedimo“, naveo je Mogorović.

Radoslav Zelenović, direktor festivala, skrenuo je pažnju na to da festival već za dve godina čeka veliki jubilej – 35 godina manifestacije, te istakao važnost podrške manifestaciji na svim institucionalnim nivoima. „Poruka sa ovogodišnjeg festivala, što se mene kao direktora tiče, jeste: Pomozite nam da budemo još bolji. A bili smo dobri.“

Foto: Kurir

Nikolaj Nikitin, selektor Glavnog takmičarskog programa, naveo je da njegov ovogodišnji izbor ujedinjuje tema kojoj se mnogi reditelji vraćaju u teškim vremenima za celu Evropu – tema porodice. „Umesto da polaze od veoma širokog i globalnog, internacionalnog pristupa, oni shvataju da je najzanimljivije i najvažnije mesto zapravo dom“, zaključio je Nikitin.

Julija Sinkevič, selektorka takmičarskog programa „Paralele i sudari“, nadovezala se na Nikitinov zaključak da je porodični univerzum nešto čemu se reditelji danas zaista intenzivno posvećuju. „Istovremeno, istorijske traume i njihov trag u životima ljudi ostaju nepresušan izvor snažnih filmskih priča“, navela je Sinkevič.