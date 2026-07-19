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Treća nagrada na jednom od najuglednijih međunarodnih baletskih takmičenja u Moskvi potvrdila je da Jana Zimonjić pripada generaciji mladih umetnika pred kojima je velika karijera. Članica Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, školovana na Akademiji Bečke državne opere, danas uspešno spaja profesionalnu igračku karijeru sa studijama psihologije u Berlinu. U razgovoru za Kurir govori o izazovima koje donosi vrhunski balet, tremi pred nastupe, značaju međunarodnog iskustva, ali i želji da svojim uspesima doprinese većoj vidljivosti srpske baletske scene u svetu.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Da li su slegli utisci nakon osvajanja trećeg mesta u Moskvi i koliko vam ovo priznanje znači u dosadašnjoj karijeri?

- Utisci su i dalje veoma snažni i još uvek se sabiraju. Velika mi je čast što sam zajedno s koleginicom Milenom Janković i uz dragocenu podršku naših pedagoga Dalije Imanić Savić i Tamare Colić iz Narodnog pozorišta predstavljala Srbiju na jednom od najznačajnijih međunarodnih baletskih takmičenja. Treća nagrada koju sam osvojila za mene je dragoceno priznanje i predstavlja potvrdu da se dugogodišnji rad, odricanje i posvećenost, kao i ljubav prema baletu isplate, što mi daje dodatnu motivaciju da nastavim da radim i napredujem.

Koliko je konkurencija bila jaka i šta je, po vašem mišljenju, presudilo da se nađete među najboljima?

- Konkurencija je bila izuzetno jaka i bilo mi je zadovoljstvo da nastupam na sceni u kategoriji s vrhunskim igračima iz različitih zemalja. Verujem da su presudile iskrena interpretacija, tehnička pripremljenost i sposobnost da na sceni prenesem emociju, jer publika i žiri prepoznaju kad umetnik igra iskreno i sa uživanjem.

Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic



Da li ste imali tremu pred nastup i kako ste je prevazišli?

- Naravno da je trema postojala, posebno na ovako velikom takmičenju, jer je odgovornost velika. Ipak, trudila sam se da je pretvorim u pozitivnu energiju i fokusiram se na muziku, koreografiju i ono što želim da prenesem publici i da budem svesna da je ovo ipak velika privilegija i poseban trenutak u životu i da treba da uživam na sceni.

Šta ste naučili o sebi tokom ovog takmičenja?

- Shvatila sam koliko je važno verovati u sebe i ostati dosledan svom radu, bez obzira na okolnosti. Takmičenje mi je pokazalo da mogu da odgovorim velikim izazovima, ali i da uvek postoji prostor za dalji napredak. Takođe sam shvatila koliko mi je u važnim trenucima značila podrška pedagoga, kolega, porodice i prijatelja.

Završili ste Akademiju Bečke državne opere. Koliko se školovanje tamo razlikuje od obrazovanja koje ste stekli u Srbiji?

- Oba sistema su mi zaista mnogo toga pružila i zahvalna sam na prilici da steknem svoje obrazovanje u Srbiji i u Austriji. Međunarodno okruženje u Beču pružilo mi je priliku da učim od profesora i umetnika iz različitih zemalja, što je dodatno proširilo moje iskustvo. Tokom obrazovanja u Beogradu i Beču najviše su me oblikovali disciplina, svakodnevni rad i okruženje koje vas stalno podstiče da pomerate sopstvene granice. Naučila sam koliko su kontinuitet i profesionalizam važni u ovom pozivu.

Da li ste tokom školovanja ili nakon njega dobili ponude za angažmane u inostranstvu?

- Trenutno sam posvećena radu u Narodnom pozorištu, gde sam pre tri godine započela svoju profesionalnu karijeru, ali naravno da sam otvorena za buduće međunarodne projekte i nova iskustva koja će doprineti mom razvitku. Velika mi je čast što sam deo Baleta Narodnog pozorišta i što mogu da gradim karijeru u svojoj zemlji. Istovremeno, međunarodne scene predstavljaju priliku za nova iskustva i umetnički razvoj, tako da bih volela da u budućnosti spojim oba.

Narodno pozorište je njena kuća

1/8 Vidi galeriju Narodno pozorište u Beogradu Foto: Sergio Delle Vedove / Alamy / Profimedia, Beoinfo, Stefan Stojanović



Već nekoliko sezona ste članica Baleta Narodnog pozorišta. Kako je izgledalo vaše uklapanje u ansambl?

- Kolege su me lepo prihvatile i od samog početka sam se osećala kao deo ansambla. Profesionalna atmosfera i međusobna podrška mnogo znače mladom igraču. Najveći izazov bio je prelazak iz školskog sistema u profesionalni ritam rada, gde su odgovornost, tempo i očekivanja znatno veći.

Koje su vam uloge dosad bile najdraže?

- Teško je izdvojiti jednu. Posebno su mi drage uloge koje mi omogućavaju da, osim tehničkog izvođenja, ispričam priču i izrazim emocije kroz pokret.

Šta vas danas najviše motiviše da svakodnevno radite i napredujete?

- Najviše me motivišu ljubav i strast prema ovoj profesiji, kao i želja da svakog dana napredujem i svojim radom nastavim da rastem kao umetnik i inspirišem druge ljude.

Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic



Koji savet biste dali mladim igračima koji sanjaju veliku karijeru?

- Savetovala bih im da budu strpljivi, uporni i da nikad ne izgube ljubav prema baletu. Rezultati ne dolaze preko noći, ali se trud i posvećenost na kraju uvek prepoznaju.

Koji su vaši naredni profesionalni ciljevi i snovi nakon uspeha u Moskvi?

- Želim da nastavim da se usavršavam kroz nove uloge i iskustava i radujem se novim izazovima u predstojećoj sezoni. Verujem da će mi ovo priznanje otvoriti nove profesionalne mogućnosti i biti važan korak u mojoj karijeri. Takođe se nadam da će iskustvo i uspeh ostvaren u Moskvi doprineti većoj vidljivosti naše baletske scene na međunarodnom nivou, te biti primer i inspiracija mladim umetnicima. Smatram da kultura i umetnost u našoj državi zaslužuju više pažnje i poštovanja jer posedujemo veliki kvalitet i potencijal.

Laureati Jana Zimonjić i Filip Rešidović Foto: Belkisa Abdulovic



Zanimljivi planovi: Volela bih da spojim umetnost i psihologiju

Studirate i psihologiju u Berlinu. Kako je došlo do interesovanja za tu oblast?

- Balet mi je na prvom mestu, ali smatram da je obrazovanje takođe važno za jednog umetnika. Psihologija je bila interesantan izbor jer smatram da je lako mogu povezati s baletom i steći bolje razumevanje i drugačiji pogled na ovu umetnost. Uz nju sam naučila koliko su mentalna priprema i način razmišljanja izuzetno važni za uspešan nastup, gotovo jednako kao i fizička priprema.

Da li biste voleli da spojite umetnost i psihologiju?