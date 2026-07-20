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Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", stigao je u bioskope, a društvene mreže preplavile su reakcije gledalaca na jednu posebno upečatljivu scenu.Publiku je najviše uznemirio zvuk koji se čuje u filmu, a mnogi tvrde da ga još dugo neće zaboraviti, piše LADbible.

Američki televizijski voditelj Kajl Brant podelio je svoje utiske na platformi X. "U 'Odiseji' postoji zvuk od kog se još uvek nisam oporavio. Ne izlazi mi iz glave. Nikad nisam čuo ništa slično", napisao je.

Gledaoci ne prestaju da pričaju o kriku Kiklopa

Brantova objava pokrenula je brojne komentare, a mnogi su zaključili da govori o kriku Kiklopa. Reč je o jednookom mitskom biću iz grčke mitologije i jednoj od prepreka s kojima se Odisej, kog u filmu glumi Met Dejmon, susreće na povratku kući iz Trojanskog rata.

Kiklop je već u najavama filma izgledao uznemirujuće, ali sudeći prema reakcijama publike, njegov krik u filmu je još strašniji. "Bio je to krik Kiklopa, siguran sam jer još uvek razmišljam o njemu", odgovorio je jedan korisnik Brantu.

"Nakon što sam čuo taj krik u IMAX-u, mislim da se neko vreme neću približavati pećinama", našalio se drugi.

Jedan gledalac je scenu opisao kao istovremeno zastrašujuću i impresivnu. "Taj zvuk je bio strašan, jeziv i neverovatan. Cela dvorana se tresla. Osetio sam ga u kostima. Čista filmska umetnost. Nolan je majstor spektakla", napisao je.

Met Dejmon upozorio da je film vrlo glasan

Homerova "Odiseja" jedna je od najstarijih sačuvanih priča, a Nolan je njene epske razmere pokušao da prenese na veliko platno snimajući film u formatu IMAX 70mm. Osim upečatljivih prizora, važnu ulogu u filmu ima i zvuk.

Met Dejmon je u podkastu "Good Hang" Ejmi Poler upozorio gledaoce da se pripreme na vrlo glasno i intenzivno iskustvo.

"Film je velik i glasan, stvarno je glasan", rekla je Poler, a Dejmon se složio. "IMAX je intenzivan, ali neverovatan", dodala je voditeljka. "Čitavo iskustvo je bilo takvo. Fantastično", zaključio je Dejmon.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Muziku za film komponovao je švedski kompozitor Ludvig Joranson. Ovo mu je treća saradnja s Nolanom, nakon filmova "Openhajmer" i "Tenet". Joranson je komponovao i muziku za film "Sinners", a godinama sarađuje s rediteljem Rajanom Kuglerom, s kojim je radio na pet projekata.

Šta se zna o "Odiseji"?

Homerov ep nastao je između 725. i 675. godine pre Hrista, što znači da je star više od 2500 godina. Iako je veliki deo priče mitološki, istoričari i dalje raspravljaju o tome da li se Trojanski rat zaista dogodio.

Autorstvo epa pripisuje se Homeru, ali o njemu se zna vrlo malo. Nije poznato ni da li je Homer bio jedna osoba ili je reč o imenu iza kojeg je stajalo više pesnika.

Nolanova filmska adaptacija traje dva sata i 52 minuta.

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