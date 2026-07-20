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Nemačka rediteljka Helena Vitman, ovogodišnja dobitnica priznanja „Underground Spirit“, otkrila je na konferenciji za novinare 33. Festivala evropskog filma Palić da se oseća snažno povezano sa andergraund kulturom i supkulturom, istakavši da upravo ona pruža prostor za nove i drugačije ideje.

- Inspiriše me, tera na razmišljanje i izaziva. Postoji tendencija da se sve jasno definiše, svrsta u određene kategorije i pojednostavi. Mislim da je važno da ostanemo otvoreni. Danas je to važnije nego ikada i zato mi je velika čast što sam dobila ovu nagradu - rekla je Helena Vitman.

Foto: Damir Vujković

Govoreći o značaju bioskopa u savremenoj filmskoj umetnosti, naglasila je da je bioskopska sala i dalje nezamenljivo mesto za gledanje filmova zbog kvaliteta slike i zvuka, ali i zajedničkog iskustva publike.

- Bioskop mi je veoma dragoceno mesto. Tu možete potpuno da izgubite kontakt sa vremenom i uđete u sasvim novu percepciju sveta - istakla je nemačka autorka.

Vitmanova je dodala da svoje filmove uglavnom finansira iz javnih sredstava, što joj omogućava da razvija projekte koji nastaju tokom više godina, a otkrila je i da se pored režije bavi snimateljskim radom.

Helena Wittmann Foto: Damir Vujković