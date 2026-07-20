Rediteljka Helena Vitman: Andergraund kultura otvara prostor za drugačije ideje, velika mi je čast što primam nagradu na Paliću
Nemačka rediteljka Helena Vitman, ovogodišnja dobitnica priznanja „Underground Spirit“, otkrila je na konferenciji za novinare 33. Festivala evropskog filma Palić da se oseća snažno povezano sa andergraund kulturom i supkulturom, istakavši da upravo ona pruža prostor za nove i drugačije ideje.
- Inspiriše me, tera na razmišljanje i izaziva. Postoji tendencija da se sve jasno definiše, svrsta u određene kategorije i pojednostavi. Mislim da je važno da ostanemo otvoreni. Danas je to važnije nego ikada i zato mi je velika čast što sam dobila ovu nagradu - rekla je Helena Vitman.
Govoreći o značaju bioskopa u savremenoj filmskoj umetnosti, naglasila je da je bioskopska sala i dalje nezamenljivo mesto za gledanje filmova zbog kvaliteta slike i zvuka, ali i zajedničkog iskustva publike.
- Bioskop mi je veoma dragoceno mesto. Tu možete potpuno da izgubite kontakt sa vremenom i uđete u sasvim novu percepciju sveta - istakla je nemačka autorka.
Vitmanova je dodala da svoje filmove uglavnom finansira iz javnih sredstava, što joj omogućava da razvija projekte koji nastaju tokom više godina, a otkrila je i da se pored režije bavi snimateljskim radom.
Nagrada „Underground Spirit“ biće joj uručena večeras na Letnjoj pozornici na Paliću za izuzetan doprinos nezavisnom filmu, jedinstven filmski izraz i autentičnu autorsku poetiku razvijenu van glavnih tokova filmske industrije.