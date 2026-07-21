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Na Zlatiboru se ovih dana piše istorija, a jedan ogranak šume pretvoren je u Srbiju s početka 19. veka. Na desetine statista u narodnim nošnjama, konji koji u galopu prolaze kroz kadar, dim sa ognjišta i strogo čuvana filmska ekipa stvaraju prizore koji više liče na vreme Prvog srpskog ustanka nego na filmski set. Upravo tu nastaje istorijski spektakl "Sretenje", novi film Predraga Gage Antonijevića, a Kurir je imao ekskluzivnu priliku da prisustvuje snimanju jedne od najpotresnijih scena.

Teška odluka

Pred kamerama se odigrava trenutak koji će, bez sumnje, ostati među najupečatljivijim u ostvarenju - Karađorđe donosi tešku odluku da pogubi svog rođenog brata. Muk na setu prekida jedino rediteljevo "Akcija!", dok se u kadru smenjuju snažne emocije i dramatične slike koje ostavljaju bez daha.

Foto: Kurir



U ovoj zahtevnoj sekvenci snimali su Nenad Jezdić, Vuk Jovanović i Petar Arsić, dok su brojni konji, pažljivo osmišljena scenografija i autentični kostimi dodatno pojačali utisak da se pred očima ekipe odvija jedan od najvažnijih trenutaka srpske istorije. Svaki kadar ponavljan je više puta kako bi bio doveden do savršenstva, a Antonijević nije krio zadovoljstvo onim što vidi na monitoru.

- Veoma sam zadovoljan. Imam privilegiju da radim sa sjajnom ekipom i sjajnim glumcima. Ostalo nam je manje od trećine filma, ali ispostavlja se da ovde nema lakih scena. Sve su to ekstremne situacije u kojima se ljudi ponašaju veoma kompleksno, ali dobijam upravo ono što sam priželjkivao - rekao je Antonijević.

Pogledajte fotografije sa snimanja filma

1/13 Vidi galeriju Kurir na snimanju filma Sretenje Foto: Fabrika Fotografa, Teodor Milošević, Kurir



Reditelj otkriva da ideja za film nije nastala slučajno. Istorija Prvog i Drugog srpskog ustanka fascinira ga još od gimnazijskih dana, a godinama je želeo da na veliko platno prenese priču o dvojici velikih državnika.

- Oduvek me je zanimala srpska istorija. Umeo sam za sebe da kažem da sam neki istoričar amater. Bavio sam se posebno Prvim i Drugim ustankom. To mi je iz nekog razloga još u gimnaziji bilo interesantno i nastavio sam. I onda je ta ideja dugo sazrevala zato što mi se javila jedna potreba da kažem: i jedan i drugi su Srbija, i jedan i drugi su nam potrebni jer jednostavno čovek ne zna kako drukčije da odgovori na ove istorijske podele koje nas stalno prate, sem da kaže da se u tom zajedništvu može stvarati država. Hteo sam da pokažem da su i Karađorđe i Miloš Srbija i da se država može graditi samo kroz zajedništvo. To je bila osnovna ideja ovog filma - objašnjava Antonijević.

Gaga Antonijević i Nenad Jezdić Foto: Teodor Milošević, Fabrika Fotografa



Scena kojoj smo prisustvovali nosi posebnu simboliku. Karađorđe kažnjava sopstvenog brata Marinka kako bi narodu pokazao da pred zakonom nema povlašćenih i da ni najbliži ne mogu biti iznad pravde.

- Karađorđe ubija svog brata zato što je silovao žene po selu dok su njihovi muževi bili s njim na ratištu, ginuli. Miloš će tada prvi put da mu se suprotstavi. On radi neke druge stvari kao državnik, a Karađorđe ovo jer zna da mora na vlastitom primeru da pokaže narodu da bi oni verovali i da se bore za pravu stvar. Ne možete dozvoliti svom najbližem da ruši celu ideju pravde i borbe za slobodu - kaže reditelj.

Zavirite iza kamere pred snimanje potresne scene:

00:56 Kurir na snimanju filma Sretenje Izvor: Kurir



Iako se na setu radi od ranog jutra do večeri, atmosfera je odlična. Između kadrova glumci razgovaraju sa ekipom, Vuk Jovanović pomaže keteringu, konji strpljivo čekaju novu komandu, ovce beže sa seta, a svaki novi snimak donosi još više uzbuđenja. Već sada je jasno da će "Sretenje" biti jedan od produkciono najzahtevnijih domaćih filmova poslednjih godina.

Premijera dogodine

Reditelj Predrag Gaga Antonijević potpisuje i scenario za novi film, kao i režiju, dok je producent Maksa Ćatović, a direktor fotografije Miloš Kodemo. Producenti su "Film danas" i "Dandelion prodakšen" sa sedištem u Los Anđelesu i Beogradu. Snimanje je planirano do sredine avgusta, nakon čega slede montaža i postprodukcija, a premijera filma očekuje se naredne godine, na Sretenje.

- Film neće biti duži od 130 minuta. Možda pogrešim za pet - zaključuje Antonijević.

Foto: Teodor Milošević, Fabrika Fotografa



Jezdić o Karađorđu: Uvek mislim da nisam dostojan uloge koju igram



Nenada Jezdića najviše je namučio konj koji se uplašio kad je krenuo da bije brata. Na pauzi vredno vežba tekst jer ga čeka gotovo monološka scena. Na konstataciju autora ovog teksta da mu i Karađorđe ide lako, odgovara:

- Uvek mislim da nisam dostojan uloga koje igram.

Denis Murić Foto: Kurir



Denis Murić sve zabavlja: Najskuplje statiranje u istoriji srpskog filma

Na setu sve dobro zabavlja Denis Murić. On provodi ceo dan na snimanju jer je u trećem planu. Stalno dolazi kod reditelja da pita da li je dobra njegova reakcija i šta može bolje da uradi. Svoju repliku tog dana nije ni dočekao.