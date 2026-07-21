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Ansambl narodnih igara i pesama Srbije "Kolo" učestvovao je zajedno sa četiri ansambla iz tri zemlje od 15. do 17. jula u beloruskom gradu Vitebsk na jubilarnom 35. međunarodnom Festivalu umetnosti "Slovenski bazar u Vitebsku".

Foto: Danka Hasanović Prokić



Na uvertiri festivala, održanoj 15. jula pod nazivom "Pleši slovenska dušo" pored Ansambla "Kolo" nastupila su tri najpoznatija beloruska ansambla „Horošo“, „Talaka“ i „Bele rose“, i čuveni folklorno - baletski Ansambl „Igor Mojsejev“ iz Rusije. Prikazan je veličanstven koreografski spektakl kroz tradicionalne i savremene narodne igre koje prikazuju bogatstvo i raznolikost 13 slovenskih kultura. Dan kasnije, na svečanom otvaranju festivala, Ansambl ,,Kolo“ je zajedno sa pomenutim ansamblima izveo deo koreografije "Igre iz Srbije" na zadatu muziku domaćina i time bio deo veličanstvene zajedničke koreografije koju je u Letnjem amfiteatru posmatralo više od 6.000 posetilaca.



Otvaranju Festivala prisustvovao je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko što potvrđuje koliko je ovaj festival važan kako u Belorusiji tako i u celom svetu.

Foto: Danka Hasanović Prokić



Poslednje večeri Festivala, 17. jula Umetnici Ansambla „Kolo“ su održali zajednički koncert sa domaćinima, Ansamblom ,,Talaka“ u sali Filharmonije u Vitebsku. Na repertoaru su se našle Igre iz Srbije, Dubočke kraljice, Igre iz Vranja, Trojno i Šopske igre. Publika je umetnike Ansambla „Kolo“ nagradila dugotrajnim aplauzom i vratila ih na bis, čime je na najlepši način završeno njihovo gostovanje u Vitebsku. Učešće na „Slovenskom bazaru“ još jednom je potvrdilo značaj međunarodne saradnje i promocije srpske tradicionalne umetnosti u svetu.

Ovo gostovanje realizovano je na poziv Ambasade Belorusije u Srbiji uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Bonus video: Deo programa Srpska svita