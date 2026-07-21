Slušaj vest

Dobiti ulogu u filmu Kristofera Nolana san je mnogih glumaca, ali način na koji reditelj stupa u kontakt s njima prilično je neuobičajen. Met Dejmon, koji igra glavnu ulogu u Nolanovoj adaptaciji "Odiseje", nedavno je otkrio arhaične metode komunikacije slavnog reditelja, poznatog po tome što ne koristi mobilni telefon.

Poziv s nepoznatog broja

Pokazalo se da Nolanova sklonost staromodnim metodama nije ograničena samo na praktične efekte u filmovima. Umesto da direktno nazove glumce, Nolan prvo zamoli svoju suprugu i producentkinju Emu Tomas da im pošalje poruku. Razlog je jednostavan. "Kris je poznat po tome što nema mobilni telefon", izjavio je Dejmon za časopis People.

Tom Holand, Kristofer Nolan i Met Dejmon Foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejmon je ispričao da je njegov put do uloge Odiseja započeo porukom od Tomas, u kojoj ga je pitala: "Jesi li slobodan za poziv danas?" Objasnio je da Ema uvek "najavi da će on nazvati" kada Nolan želi s nekim da razgovara.

Nakon te najave sledi Nolanov poziv. Budući da reditelj nema svoj broj, teško je znati da je s druge strane linije upravo on. "Dobijete poziv s nepoznatog broja", objasnio je Dejmon. "On jednostavno podigne slušalicu negde u studiju Universal." Dodao je da čak ni sam Nolan "ne zna s kog će broja" zvati.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Iznenađenje nakon Oskara

U Dejmonovom slučaju, glumac prvo nije ni pomislio da bi poziv mogao da bude vezan za novu ulogu. "Nazvao je i razgovarali smo desetak ili petnaest minuta", prisetio se Dejmon. "Prošlo je tek šest meseci od cele priče s 'Openhajmerom' i dodele Oskara."

Dejmon je pretpostavio da je Nolan uzeo duži odmor nakon zahtevnog biografskog filma i iscrpne promotivne turneje. "Mislio sam da se samo čujemo da vidimo što ima novo, što i jesmo", rekao je. "A onda je on usput spomenuo: 'Da, razmišljam o povratku na posao.' Ja sam samo odgovorio: 'Čekaj, zar već?'"

Spoj empatije i superheroja

Dejmon predvodi zvezdanu glumačku postavu filma u kojoj su i En Hatavej, Tom Holand, Robert Patinson, Zendeja, Šarliz Teron, Lupita Njongo, Eliot Pejdž i Samanta Morton. Ovo je nova saradnja Dejmona i Nolana nakon filmova "Interstellar" iz 2014. i "Openhajmer" iz 2023. godine.

Nolan je ranije izjavio da nije imao Dejmona na umu kada je pisao ulogu jer likove pokušava da otkrije kroz sam proces pisanja. Ipak, nakon što je završio scenario, znao je da je upravo on njegov Odisej.

Tokom gostovanja u podkastu Ejmi Poler "Good Hang" ranije ovog meseca, objasnio je da mu je bio potreban neko ko poseduje "sposobnost empatije kojom će uvući publiku u dilemu lika".

"Met ima tu otvorenost. Publiku lako povuče za sobom", rekao je Nolan. "Ali istovremeno može da ima i snažnu, gotovo superherojsku prisutnost. On je, znate, čovek iz 'Marsovca', 'Kupili smo Zoo' i 'Dobrog Vila Hantinga', a onda je i Džejson Born. Upravo mi je to trebalo: glumac koji može da spoji tako različite elemente u jedan lik."

Met Dejmon sa suprugom Lusijanom Baroso Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Klauzula "Nolan"

Dejmon je, u međuvremenu, jasno pokazao da je uvek spreman da se javi na Nolanov poziv. Tokom EW-ovog razgovora "Around the Table" za film "Openhajmer" 2023. godine, otkrio je da je u dogovor sa svojom suprugom Lusijanom Baroso uključio i "klauzulu za Nolana".

Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Zvučaće kao da izmišljam, ali istina je", započeo je Dejmon u razgovoru s Nolanom i kolegama Kilijanom Marfijem, Emili Blant i Robertom Daunijem Džuniorom. "Da ne ulazim previše u privatne detalje, sa suprugom sam dugo dogovarao da ću uzeti pauzu od glume. Bio sam u 'Interstellaru', a onda me Kris za nekoliko filmova ostavio po strani pa nisam bio u njegovoj uobičajenoj postavi. Ali na bračnoj terapiji sam, ovo je stvarno istinita priča, dogovorio jedan izuzetak: pauza ne važi ako nazove Kris Nolan."

Rekao je da je to uradio iako nije znao da li Nolan radi na nečemu novom. S obzirom na to da su nakon toga snimili "Openhajmera" i "Odiseju", taj potez se očito isplatio. Film "Odiseja" trenutno se prikazuje u bioskopima.

Video: Digitalna demencija kod dece