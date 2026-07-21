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21. jula 2023. u bioskope je stigao "Openhajmer", biografski triler reditelja i scenariste Kristofera Nolana, baziran na životu fizičara Roberta Openhajmera, čoveka koji je predvodio razvoj prve atomske bombe tokom Drugog svetskog rata. Glavne uloge tumače Kilijan Marfi, Robert Dauni Džunior, Emili Blant, Met Dejmon, Florens Pju i Džoš Hartnet.

Film prati Openhajmerov naučni uspon, njegovo imenovanje na čelo Projekta Menhetn i osnivanje laboratorije u Los Alamosu, gde okuplja tim vrhunskih naučnika s ciljem razvoja nuklearnog oružja pre nacističke Nemačke. Istovremeno se prikazuju i saslušanja iz 1954. godine, kada je zbog svojih političkih veza i stavova izgubio bezbednosnu dozvolu.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Openhajmer":

1/8 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Openhajmer" Foto: Promo, Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Universal Pictures - Atlas Enter / AFP / Profimedia

Priča o geniju i teretu njegovog otkrića

Vrhunac filma je uspešno testiranje prve atomske bombe u eksperimentu Trinity, nakon čega Sjedinjene Države bacaju bombe na Hirošimu i Nagasaki. Iako je slavljen kao "otac atomske bombe", Openhajmer postupno postaje svestan razmera posledica svog rada i počinje da se protivi daljem razvoju nuklearnog naoružanja, zbog čega ulazi u sukob s američkim političkim vrhom.

Kroz priču o jednom naučniku film istražuje odgovornost, moralne dileme i cenu naučnog napretka. Nolan prikazuje kako veliko otkriće može da promeni tok istorije, ali i da ostavi trajne posledice na čoveka koji ga je stvorio.

Osvojio je sedam Oskara

S budžetom od oko 100 miliona dolara, "Openhajmer" je u bioskopima širom sveta zaradio gotovo 977 miliona dolara.Osvojio je sedam Oskara, uključujući one za najbolji film, režiju, glavnog glumca (Kilijan Marfi) i sporednog glumca (Robert Dauni Džunior), kao i niz drugih prestižnih filmskih nagrada.

Robert Openhajmer Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Kritičari su posebno hvalili Nolanovu režiju, atmosferu, zvuk i vizuelni stil, te izvedbe Kilijana Marfija i Roberta Daunija Džuniora, dok su pojedini zamerili gotovo tročasovno trajanje, vrlo gust dijalog i slabije razvijene ženske likove. Gledaoci su film opisali kao jedno od najvećih bioskopskih iskustava poslednjih godina, ističući napetost, glumačke izvedbe i moralna pitanja koja otvara, iako su neki očekivali više akcije, a manje političkih i sudskih rasprava.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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