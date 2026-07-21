Slušaj vest

Moby večeras nastupa u Donjem gradu Kalemegdana, gde se očekuje više od 10.000 posetilaca i jedan od najvećih open-air muzičkih događaja ovog leta u Beogradu. U susret koncertu organizator Charm Music objavljuje novu satnicu programa i apeluje na publiku da na koncert dođe na vreme, kako bi ulazak na koncertni prostor protekao što brže i komfornije.

Ulazi za publiku otvaraju se u 18:00. Nastup dvojca Luton i Šćepa zakazan je za 20:15, dok će Moby izaći na scenu u 21:15h. Zbog velikog interesovanja i očekivanog broja posetilaca, preporuka je da publika planira raniji dolazak i izbegne gužve neposredno pred početak glavnog nastupa.

Foto: Promo

Fan pit je rasprodat, a u prodaji je ostao ograničen broj ulaznica za parter i platformu. Ulaznice su dostupne putem platforme eFinity.rs, a organizatori pozivaju sve koji žele da budu deo večerašnjeg spektakla da kupovinu obave na vreme, dok su preostale kategorije još dostupne.

Publika se moli da na ulazima pripremi elektronske ili odštampane ulaznice i prati instrukcije redarske službe. Na koncertni prostor nije dozvoljeno uneti: profesionalnu foto i video opremu, piće, hranu, staklene i plastične flaše, pirotehniku, oružje, oštre predmete, kišobrane, bicikle, trotinete, rolere, selfi štapove, životinje, laserske pokazivače, transparente, zastave, velike torbe i rančeve, kao ni druge predmete koji mogu ugroziti bezbednost posetilaca ili ometati održavanje događaja. Preporučuje se dolazak bez nepotrebnih stvari, uz poštovanje bezbednosnih procedura na ulazima.

Foto: Promo

Prema trenutnim prognozama, ne očekuju se veće padavine tokom večeri. Ipak, imajući u vidu da je reč o velikoj open-air produkciji koja ne može biti premeštena u zatvoreni prostor, organizator preporučuje posetiocima da, za svaki slučaj, ponesu kabanice. Kišobrane nije dozvoljeno unositi na koncertni prostor.

Beograd je jedna od samo dve regionalne stanice na Mobijevoj turneji Live 2026, a koncert u pulskoj Areni je rasprodat. Večerašnji nastup pod zidinama Kalemegdana donosi veliki live spektakl, prepoznatljive hitove i produkciju kakva se retko viđa na otvorenim prostorima u regionu.

Moby u Beograd donosi repertoar koji je obeležio generacije, od numera „Go“, „Porcelain“, „Natural Blues“ i „Why Does My Heart Feel So Bad?“, do pesama „Bodyrock“, „We Are All Made of Stars“, „Lift Me Up“ i „Feeling So Real“. Kalemegdan će večeras biti mesto susreta publike iz Srbije i regiona sa jednim od najvažnijih autora elektronske muzike.

Video: Grmi "American Woman" Ušćem