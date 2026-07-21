da li ste znali

da li ste znali

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Pobedom Španije nad Argentinom rezultatom 1:0 završeno je Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine. Gol odluke postigao je Feran Tores u 106. minutu, čime je „crvena furija“ osvojila drugu titulu prvaka sveta u istoriji.

Iako je poslednji sudijski zvižduk označio kraj Mundijala, o potezima, golovima, pobedama i porazima sa najvećeg fudbalskog takmičenja pričaće se još nedeljama.

Fudbal odavno nije samo igra. To su radost zbog gola u poslednjim sekundama, nervoza pred veliko finale i tuga koja traje dugo nakon poraza omiljenog kluba ili reprezentacije. Upravo zbog emocija koje izaziva, najvažnija sporedna stvar na svetu inspirisala je i brojne filmske stvaraoce.

Neki od ovih filmova donose priče o dečacima koji su iz siromaštva stigli do svetske slave, drugi otkrivaju šta se događa iza reflektora, dok pojedini dokazuju da najveće pobede nemaju uvek veze sa rezultatom i trofejima.

Ako posle Mundijala još niste spremni da se oprostite od fudbala, ovih devet filmova trebalo bi da se nađe na vašoj listi.

Goal! The Dream Begins (2005)

Za mnoge ljubitelje fudbala ovo je i dalje najpoznatiji igrani film o putu jednog mladog igrača ka profesionalnom sportu.

Santjago Munjez živi sa porodicom u Los Anđelesu i radi teške poslove, ali ne odustaje od sna da postane fudbaler. Nakon što njegov talenat primeti nekadašnji skaut, dobija priliku da otputuje u Englesku i pokuša da se izbori za mesto u Njukasl junajtedu.

Santjago ubrzo shvata da talenat nije dovoljan. Moraće da savlada zdravstvene probleme, porodične sukobe, surovu konkurenciju i pritisak koji dolazi sa profesionalnim fudbalom.

Goal II: Living the Dream (2007)

U nastavku priče Santjago napušta Njukasl i prelazi u Real Madrid, gde deli svlačionicu sa nekim od najvećih fudbalskih zvezda tog vremena.

Njegov san se ostvario, ali sa slavom dolaze novac, iskušenja i problemi u privatnom životu. Film pokazuje da je ponekad mnogo teže ostati na vrhu nego do njega stići.

Posebno će biti zanimljiv navijačima Real Madrida, pošto se u njemu pojavljuju Dejvid Bekam, Zinedin Zidan, Ronaldo, Raul i Roberto Karlos.

The Damned United (2009)

Film prati Brajana Klafa tokom njegovog čuvenog i neuspešnog boravka na klupi Lids junajteda, koji je trajao samo 44 dana.

Klaf preuzima klub čiji način igre otvoreno prezire, ali ubrzo ulazi u sukob sa fudbalerima, upravom i sopstvenim ambicijama. Umesto klasične priče o velikom trijumfu, film prikazuje ego, rivalstvo i cenu neuspeha u profesionalnom sportu.

Majkl Šin briljira u ulozi kontroverznog trenera kojeg su jedni obožavali, dok drugi nisu mogli da ga podnesu.

Escape to Victory (1981)

Jedan od najvećih klasika sportskog filma smešten je u period Drugog svetskog rata. Saveznički ratni zarobljenici prihvataju da odigraju propagandnu fudbalsku utakmicu protiv nemačkog tima, dok istovremeno pripremaju bekstvo.

U filmu igraju Silvester Stalone, Majkl Kejn i Maks fon Sidov, ali i brojne stvarne fudbalske zvezde, među kojima su Pele, Bobi Mur i Osvaldo Ardiles.

Ostvarenje je posebno upamćeno po Peleovim spektakularnim „makazicama“, koje su postale jedna od najpoznatijih scena u istoriji filmova o sportu.

Pelé: Birth of a Legend (2016)

Pele je imao samo 17 godina kada je sa Brazilom osvojio Svetsko prvenstvo 1958. godine i postao najmlađi strelac u istoriji finala Mundijala.

Film prati njegovo odrastanje u siromašnoj porodici, prve fudbalske korake i put do reprezentacije. Poseban deo priče posvećen je stilu igre poznatom kao „ginga“, koji je Peleu i njegovim saigračima pomogao da promene način na koji svet posmatra brazilski fudbal.

Diego Maradona (2019)

Dokumentarac reditelja Asifa Kapadije napravljen je od više od 500 sati arhivskog materijala, od kojeg veliki deo ranije nije bio dostupan javnosti.

U središtu priče su Maradonine godine provedene u Napoliju – od dolaska u grad koji ga je dočekao kao spasitelja, preko najvećih uspeha u karijeri, pa sve do skandala i problema koji su pratili njegov pad.

Ovo nije samo film o fudbalskom geniju, već i priča o tome šta slava, pritisak i obožavanje miliona ljudi mogu da učine jednom čoveku.

Next Goal Wins (2023)

Reprezentacija Američke Samoe 2001. godine izgubila je od Australije rezultatom 31:0, što je tada bio najubedljiviji poraz u istoriji međunarodnog fudbala.

Film prati holandsko-američkog trenera Tomasa Rongena, koji preuzima jednu od najslabijih reprezentacija na svetu sa naizgled skromnim zadatkom – da joj pomogne da postigne makar jedan gol.

Topla, duhovita i inspirativna priča pokazuje da se uspeh ne meri uvek peharima i pobedama. Ponekad je najveći trijumf pronaći samopouzdanje i ponovo izaći na teren kada su vas svi već otpisali.

She’s the Man (2006)

Kada ženski fudbalski tim u njenoj školi bude ukinut, Viola odlučuje da se preruši u svog brata blizanca i zauzme njegovo mesto u muškoj ekipi druge škole.

Njen plan ubrzo postaje komplikovan zbog ljubavnih problema, porodičnih očekivanja i neprestanog straha da će neko otkriti njen identitet.

Ova lagana tinejdžerska komedija, inspirisana Šekspirovom dramom „Bogojavljenska noć“, vremenom je stekla kultni status.

Bend It Like Beckham (2002)

Džes Bhamra obožava fudbal i sanja da igra poput Dejvida Bekama, ali njena tradicionalna porodica ima potpuno drugačije planove za njenu budućnost.

Kada je devojka po imenu Džuls pozove da se pridruži lokalnom ženskom timu, Džes počinje da trenira u tajnosti. Na putu ka ostvarenju sna moraće da se izbori sa porodičnim očekivanjima, kulturnim razlikama i predrasudama prema ženama u fudbalu.

Film je postao jedan od najpoznatijih naslova o ženskom sportu i podstakao čitavu generaciju devojčica da poveruju da i za njih postoji mesto na fudbalskom terenu.

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