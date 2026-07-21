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Danas, 21. jula, na konferenciji za medije Festivala evropskog filma na Paliću, govorili su: glumica Rosa Landers i glumac Teo Kolaruso, iz filma „Nesrećna majka“, rediteljka filma „Mo Papa“ Eva Magi, rediteljka filma „Kako razgovarati sa Lidijom?“ i Rusudan Gaprindašvili, autori filma „Ljubavnice“ – rediteljka Koxi i scenarista Antonio De Luka, rediteljka filma „Sve o kralju po imenu Petar“ Anita Panić, voditelj MIOB radionice – Laboratorije za kulturno, kreativno i festivalsko novinarstvo – Nil Jang, selektorka programa „Her Lens“ i učesnica MIOB panela „Žene na filmu“ Mirona Radu, kao i Saša Radojević, autor knjige „Srpski film: šezdesete“.

1/7 Vidi galeriju Festival evropskog filma Palić Foto: Damir Vujković

Rosa Landers, glavna glumica u filmu „Nesrećna majka“ iz Glavnog takmičarskog programa, o iskustvu snimanja na setu je rekla: „Imali smo prostor za probe sa sofom i svim ostalim elementima, koji je izgledao potpuno isto kao scenografija u filmu. Išli smo scenu po scenu i improvizovali zajedno – pokretom, bez govora, istražujući kako možemo da se ponašamo jedni prema drugima, prema bebi, predmetima, igračkama i lutkama u prostoru. Nekad je to više ličilo na ples, a nekad na ponavljajuće pokrete. Sve smo snimali, a onda zajedno gledali snimke i usput se mnogo smejali. Posle smo birali pokrete, koji su nam se najviše dopali, preko njih postavljali tekst i sve to sklapali kao slagalicu.“

Eva Magi, rediteljka filma „Mo Papa“, prikazanog u okviru Glavnog takmičarskog programa, govorila je o načinu rada na filmu, bez zapisanog scenarija: „To što nisam napisala scenario ne znači da ga nije bilo. Scenario je postojao, ali u mojoj glavi. Imala sam priču i ideju, a zatim smo je razvijali zajedno sa ekipom, glumcima i ostalim saradnicima. Podelila sam sa njima svoju zamisao, počeli smo da snimamo i tokom samog snimanja zajednički razvijali film. Priča se, na neki način, otkrivala i oblikovala dok smo snimali.“

Koxi, rediteljka ostvarenja „Ljubavnice“, prikazanog u okviru selekcije „Nemačka u fokusu“, svoj film je zasnovala na istoimenom romanu Elfride Jelinek. „Dugo sam razmišljala da radim film po ovom romanu. Prvi put sam ga pročitala još kao tinejdžerka i bilo mi je fascinantno što su glavne junakinje toliko bliske savremenom društvu. Moj odnos prema njima ostao je isti, iako je roman originalno objavljen sedamdesetih godina. Gotovo pedeset godina kasnije, mogla sam da se poistovetim sa glavnim protagonistkinjama“, navela je nemačka rediteljka.

Poslednjeg festivalskog dana, u sredu, 22. jula, na Letnjoj pozornici na Paliću, u Glavnom takmičarskom programu (van konkurencije), u 21 čas biće prikazan film „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ rediteljke Jelene Bajić Jočić. Iste večeri biće dodeljena nagrada „Aleksandar Lifka“ u kategoriji domaćih stvaralaca reditelju i glumcu Radošu Bajiću, uz dodelu nagrada za najbolja

festivalska ostvarenja.

U selekciji „Paralele i sudari“, u bioskopu Abazija na Paliću, na repertoaru će od 18 časova biti film „Ka pobedi!“ Valentina Vasjanoviča.

Festival evropskog filma Palić tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Grad Subotica, Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, kao i mnogobrojni prijatelji i medijski partneri.

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