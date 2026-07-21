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Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života. Povodom smrti proslavljene umetnice, oglasio se ministar kulture Nikola Selaković:

- Sa velikom tugom primio sam vest o odlasku Olivere Katarine, velike glumice i svestrane umetnice, simbola jednog vremena.
Olivera Katarina ostaće upamćena kao jedna od najvećih diva srpske i jugoslovenske kinematografije i muzičke scene prošlog veka. Nezaboravnim ulogama u filmovima „Skupljači perja“, „Ima ljubavi, nema ljubavi“ i brojnim drugim domaćim i međunarodnim ostvarenjima, kao i svojom jedinstvenom muzičkom karijerom, ostavila je neizbrisiv trag.

Olivera Katarina
Foto: Nebojša Mandić

Njen jedinstveni talenat, harizma i umetnička autentičnost učinili su je jednom od najznačajnijih ličnosti naše umetničke scene.

Njen odlazak predstavlja veliki gubitak za našu kulturu, ali će njeno delo, glas i uloge nastaviti da žive kao trajno svedočanstvo jedne izuzetne umetničke karijere.

Porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su je voleli upućujemo izraze najiskrenijeg saučešća - rekao je Selaković.

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Izjava ministra kulture Nikole Selakovića pred prvi let BG-Baku Izvor: Kurir