Umro poznati jugoslovenski glumac: Svi ga pamte po ulozi u seriji "Naša mala klinika"
Jugoslovenski i hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumacDamir Šaban, koga generacije pamte kao Mazala Vrageca iz čuvene serije Smogovci, umro je u 69. godini.
Iako je iza njega bogata pozorišna karijera i više od trideset godina stalnog angažmana u Zagrebačkom kazalištu mladih, šira televizijska publika najviše ga pamti po jednoj od najslikovitijih uloga domaće televizije, Mazala Vrageca u kultnoj dečjoj seriji 'Smogovci'.
Šaban je, naime, umetničku dušu i trećeg po starosti brata iz slavne porodice Vragec sa zagrebačke Peščenice, igrao u svih šest sezona serije, od 1982. do 1997. godine.
Zanimljivo je da je ulogu koja mu je obeležila život dobio na samom početku karijere, nedugo nakon što je 1980. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Koliki je trag ostavio tim likom nabolje svedoči i njegova izjava od pre nekoliko godina kada je priznao da ga prolaznici decenijama nakon završetka emitovanja, i dalje zaustavljaju na ulici i pozdravljaju kao Mazala.
Osim neizbrisivog pečata u 'Smogovcima' i matičnom ZKM-u, Šaban je ostvario uloge u više od 30 filmova, ali i brojnim popularnim televizijskim formatima poput serija 'Bitange i princeze', 'Naša mala klinika', 'Dnevnik velikog Perice'.
(Kurir.rs/ N1)
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