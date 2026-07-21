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Jugoslovenski i hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumacDamir Šaban, koga generacije pamte kao Mazala Vrageca iz čuvene serije Smogovci, umro je u 69. godini.

Iako je iza njega bogata pozorišna karijera i više od trideset godina stalnog angažmana u Zagrebačkom kazalištu mladih, šira televizijska publika najviše ga pamti po jednoj od najslikovitijih uloga domaće televizije, Mazala Vrageca u kultnoj dečjoj seriji 'Smogovci'.

Šaban je, naime, umetničku dušu i trećeg po starosti brata iz slavne porodice Vragec sa zagrebačke Peščenice, igrao u svih šest sezona serije, od 1982. do 1997. godine.

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Foto: hr.linkedin.com

Zanimljivo je da je ulogu koja mu je obeležila život dobio na samom početku karijere, nedugo nakon što je 1980. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Koliki je trag ostavio tim likom nabolje svedoči i njegova izjava od pre nekoliko godina kada je priznao da ga prolaznici decenijama nakon završetka emitovanja, i dalje zaustavljaju na ulici i pozdravljaju kao Mazala.

Osim neizbrisivog pečata u 'Smogovcima' i matičnom ZKM-u, Šaban je ostvario uloge u više od 30 filmova, ali i brojnim popularnim televizijskim formatima poput serija 'Bitange i princeze', 'Naša mala klinika', 'Dnevnik velikog Perice'.

(Kurir.rs/ N1)

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