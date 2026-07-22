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Olivera Katarina preminula je u 87. godini, a svega mesec i po dana pre njene smrti javnost je obradovala vest da se legendarna glumica i pevačica, nakon dugog odsustva, vratila pred kamere.

Početkom juna objavljena je fotografija sa snimanja serije „Porodični derbi“, na kojoj je Olivera Katarina bila okružena kolegama. Sedela je u fotelji, odevena u bademantil, sa turbanom na glavi, dok je pogled usmerila u stranu. Bio je to jedan od poslednjih prizora velike umetnice koji je dospeo u javnost.

Foto: Printskrin Instagram

Olivera Katarina vratila se glumi u 87. godini, ne sluteći da će „Porodični derbi“ ostati njeno poslednje ostvarenje.

Poslednja uloga velike dive

Snimanje humorističko-porodične serije „Porodični derbi“ počelo je 11. maja na nekoliko lokacija u Beogradu. Reč je o projektu autora i scenariste Dragiše Kovačevića, čija je radnja smeštena u savremenu prestonicu.

Serija prati svakodnevicu jedne beogradske porodice, njene odnose, nesporazume i različite poglede na život, dok dodatne sukobe među junacima izaziva večito pitanje – ko je bolji, Crvena zvezda ili Partizan.

Foto: Nebojša Mandić

Olivera Katarina dobila je ulogu bogate tetke Vide koja živi u Švajcarskoj. Pored nje, u seriji se pojavljuju Snežana Savić, Boda Ninković, Marijana Mićić, Andrej Šepetkovski, Nada Blam, Milenko Pavlov, Rade Marjanović i brojni drugi glumci.

Njeno pojavljivanje na setu privuklo je veliku pažnju, budući da se godinama gotovo potpuno povukla iz javnosti. Povratak pred kamere probudio je nadu da će publika ponovo imati priliku da gleda umetnicu koja je obeležila zlatno doba jugoslovenske kinematografije.

„Zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega“

Iako je nekada nastupala širom sveta, snimala filmove i osvajala publiku od Beograda do Pariza, poslednje godine njenog života bile su daleko od nekadašnjeg sjaja.

Pogledajte u galeriji fotogrfafije Oliverfe Katarine iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Olivera Katarina svojevremeno je priznala da je zbog nagomilanih računa bila prinuđena da prodaje sopstveni nameštaj. Otvoreno je govorila i o usamljenosti, ali je naglašavala da, uprkos svemu, nije izgubila dostojanstvo.

– Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti – rekla je čuvena umetnica u jednom intervjuu.

Video: Olivera Katarina o Severini