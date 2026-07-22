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Mlada glumica Miona Marković se povodom smrti Olivere Katarine u razgovoru za Kurir osvrnula na karijeru legendarne glumačke i muzičke dive, te istakla da joj je ona večita inspiracija.

Olivera Katarina je, podsetimo, preminula juče, 21. jula u 87. godini, a vest o smrti saopštila je njena porodica.

- Olivera Katarina mi je bila inspiracija i uvek će to biti. Pre svega zbog te njene dvojne karijere, u obe je briljirala. I nekako ne možeš da je gledaš ni kao glumicu ni kao pevačicu odvojeno, nego je upravo to zajedno što je radila veličina njene ličnosti. Ne možeš da odvojiš te dve stvari od nje. To je bilo jedno sazvučje.

01:41 Miona o Oliveri Katarini Izvor: Kurir

Iako je nije poznavala, često i rado peva njene pesme. Jednu je čak poželela za svoj prvi svadbeni ples.

- Nisam je upoznala, nažalost. Ali sam je slušala i često pevam razne njene pesme i jeste mi stvarna inspiracija. Volim "Život je lep" kad peva ona. To je moja i Davidova pesma koju smo iskoristili za našu prvu predstavu. Čak smo hteli da nam to bude pesma za venčanje, za prvi ples, ali je dosta tužna, pa smo odustali. Ali volim sve njene te ciganske pesme, ona je isto bila veliki fan te muzike, kao i ja. I zaista je gledam kao nekog uzora, bukvalnog - rekla je Miona, te dodala:

- Pesmu "Đelem, đelem" pevam svuda, i sada u kabareu, i nikad neću imati problem da je otpevam i u nekim drugim prilikama.

Biografija Olivere Katarine

Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

U galeriji pogledajte kadrove Olivere Katarine iz filma "Poslednji obračun":

1/9 Vidi galeriju Olivera Katarina u filmu „Poslednji obračun“ iz 1968. godine peva numeru Enija Morikonea Foto: youtube/Olivera Katarina DIVA

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Foto: Damir Dervišagić

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Lepotom očarala ceo svet

Lepotom je očarala muškarce širom sveta, a u autobiografiji je opisala i kako se susretala sa Josipom Brozom Titom. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali.

Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen

"Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene.Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana", ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.

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