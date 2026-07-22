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Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", za samo nedelju dana prikazivanja u bioskopima premašio je iznos uložen u produkciju. Film je navodno koštao 250 miliona dolara (oko 215 miliona evra), a dosad je na bioskopskim blagajnama zaradio 264 miliona dolara (oko 227 miliona evra). Sada su objavljeni i nezvanični podaci o honorarima zvezdane glumačke postave, kao i proračun koliko su navodno zaradili po svakoj sceni.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Epska priča o Odiseju, grčkom kralju Itake koji nakon Trojanskog rata pokušava da se vrati kući, u bioskope je stigla 17. jula. Glavne uloge tumače Met Dejmon i Tom Holand, a Times Entertainment je objavio navodne iznose koje su za film dobili oni i ostali članovi glumačke ekipe.

Met Dejmon

Foto: Universal / Ferrari / Profimedia

55-godišnji Dejmon u filmu glumi naslovnog junaka Odiseja i ima najviše scena, ukupno 46. Za tu ulogu je navodno dobio najveći honorar, 15 miliona dolara (oko 12,9 miliona evra). Prema toj računici, po svakoj sceni zaradio je više od 326 hiljada dolara (oko 280 hiljada evra).

Tom Holand

Tom Holand povredio se na snimanju filma Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda "Spajdermena" u filmu glumi Telemaha, Odisejevog sina, i pojavljuje se u 24 scene. Njegov honorar navodno iznosi 10 miliona dolara (oko 8,6 miliona evra), odnosno oko 416.666 dolara (oko 358 hiljada evra) po sceni.

Zendeja

Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zendeja, poznata po seriji "Euforija" i kao Holandova supruga, glumi boginju Atinu. U filmu se pojavljuje u šest scena, a njen honorar navodno iznosi pet miliona dolara (oko 4,3 miliona evra). To znači da je prema tim procenama po sceni zaradila oko 833.333 dolara (oko 716 hiljada evra).

En Hatavej

En Hatavej Foto: M10s / imago stock&people / Profimedia

Četrdesettrogodišnja Hatavej glumi Penelopu, Odisejevu suprugu koja ga čeka tokom njegovog dugog putovanja. Pojavljuje se u 16 scena, a za ulogu je navodno plaćena između četiri i pet miliona dolara (oko 3,4 do 4,3 miliona evra). To bi značilo da je po sceni zaradila oko 312.500 dolara (oko 269 hiljada evra).

Robert Patinson

Foto: Profimedia / AJ Herron /Shutterstock

Robert Patinson glumi Antinoja, jednog od Penelopinih prosaca koji pokušava da zauzme Odisejevo mesto dok ga nema. Za ulogu u 14 scena navodno je zaradio oko šest miliona dolara (oko 5,2 miliona evra), što iznosi približno 428.571 dolar (oko 368 hiljada evra) po sceni.

Eliot Pejdž

Eliot Pejdž nekada je bio žena Foto: Profimedia

Eliot Pejdž tumači Sinona, grčkog vojnika povezanog s Odisejem tokom Trojanskog rata. Pejdž se pojavljuje u šest scena, a za ulogu je navodno dobio 1,5 miliona dolara (oko 1,3 miliona evra). Prema toj računici, njegova zarada po sceni iznosi oko 250 hiljada dolara (oko 215 hiljada evra).

Zendeja imala najveću zaradu po sceni, a Dejmon najveći ukupni honorar

Zanimljivo je da je Zendeja, iako se pojavljuje u najmanje scena među glavnom postavom, prema ovim nezvaničnim proračunima imala najveću zaradu po sceni.

S druge strane, Met Dejmon ima najveći ukupni honorar, ali zbog najvećeg broja scena njegova zarada po sceni je znatno niža.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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