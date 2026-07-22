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Italijansko-srpska koprodukcija „Balkanika“, debitantski dugometražni film italijanskog reditelja Nikole Sorčinelija, sa Matildom de Anđelis u glavnoj ulozi, imaće svetsku premijeru u takmičarskom programu 23. izdanja Dana autora (Giornate degli Autori), koji se održavaju u okviru 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji.

Film je u potpunosti realizovan u Srbiji, a snimanje se odvijalo tokom aprila i maja 2026. godine, najvećim delom u Sjenici i na Pešterskoj visoravni, čiji su jedinstveni pejzaži postali jedan od ključnih vizuelnih elemenata filma. Projekat je realizovan uz angažovanje srpske filmske ekipe i autora, dok je srpski koproducent beogradska producentska kuća This and That Productions. Film je podržao Filmski centar Srbije na konkursu za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija 2024. godine.

Srpsku koprodukciju predvodili su koproducentkinja Snežana van Houwelingen, izvršna producentkinja Milica Putnik Lukovac i direktor filma Ivan Krstović, dok su među ključnim autorima srpskog dela ekipe direktor fotografije Damjan Radovanović, scenografkinja Dragana Baćović, snimatelj zvuka Filip Popadić i dizajnerka maske Višnja Karaulić.

Radnja filma smeštena je u trenutak kada je muzika zabranjena u Avganistanu. Dirigent jednog orkestra, koga igra Babak Karimi, i njegov sin, tubista u tumačenju Ivara Vafaeija, kreću Balkanskom rutom u potrazi za novim početkom. Tokom dugog i neizvesnog putovanja njihove sudbine ukrštaju se sa sudbinom italijanske doktorke, koju igra Matilda De Anđelis. Taj susret zauvek će promeniti živote protagonista.

U glumačkoj postavi su, pored Matilde de Anđelis, Babaka Karimija i Ivara Vafaeija, i Đovani Toskano.

„Balkanika“ je produkcija italijanskih kuća Nightswim i Wildside, kompanije iz sastava Fremantle grupe, u koprodukciji sa srpskom kućom This and That Productions.

Scenario potpisuju Nikola Sorčineli i Andrea Brusa, a producenti filma su Ines Vasiljević i Stefano Sardo.

„Balkanika“ predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje između producentskih kuća Nightswim i This and That Productions, koju predvode producentkinje Ines Vasiljević i Snežana van Houwelingen. U okviru ove saradnje nastali su i filmovi „3 nedelje posle“ Miroslava Terzića, ovogodišnji dobitnik nagrade Europa Cinemas Label na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, i „Oče naš“ Gorana Stankovića.

Sva tri filma: „Balkanika“, „3 nedelje posle“ i „Oče naš“ imaće bioskopsku distribuciju u Srbiji tokom jeseni 2026. godine.

Video: Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari, za Kurir