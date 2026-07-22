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Smrt Olivere Katarine potresla je domaću kulturnu scenu. Od umetnice koja je ostavila neizbrisiv trag u filmu, muzici i televiziji oprostio se i Radoslav Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.

U izjavi za Kurir, Zelenović je podsetio da Oliveri Katarini nije bila potrebna velika filmografija da bi zauvek ostala upisana u istoriju domaće kinematografije. Dovoljno je bilo svega nekoliko uloga, među kojima posebno mesto zauzima ona u kultnom ostvarenju „Skupljači perja“.

Poslušajte u videu ispod šta je rekao:

02:44 Zelenović o Oliveri Katarini Izvor: Kurir

– Nažalost, još jedna velika zvezda je otišla i još jedna značajna ličnost za kinematografiju, muziku i kulturu uopšte kod nas. Sećam se da je Olivera Katarina, čim se prvi put pojavila, rekao bih, odmah bila zvezda. Svi, naravno, spominju tu 1967. godinu i njen doprinos filmu. On je nesumnjiv. Ona ima neveliku filmografiju, ali je dobar primer koji pokazuje da je i u po broju maloj filmografiji dovoljno snimiti dva ili tri filma, pogotovo ako snimite film kao što su „Skupljači perja“, pa da ostanete neko ko se pamti zauvek – rekao je Zelenović za Kurir.

Kako je istakao, Olivera Katarina nije ostala upamćena samo po ulozi u jednom velikom filmu. Njeno lice, glas i pojava postali su simbol vremena u kojem je stvarala, ali i važan deo istorije jugoslovenske kinematografije.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Skupljači perja":

1/5 Vidi galeriju Film Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

– I ne samo to, već je to ostalo deo identiteta vremena u kojem je film nastao, naše kinematografije i istorije filma kod nas uopšte. Čini mi se da joj je to otvorilo neka druga vrata i pokazalo još jedan njen talenat. Ne znam da li je bio veći, ali je svakako bio važan i značajan. To je njen odnos prema muzici, sa veoma specifičnim repertoarom. Naravno, njegovu okosnicu čini „Đelem, đelem“. Ne znam da li se to zaboravilo, ali hajde da podsetimo – kazao je Zelenović.

Podvig u pariskoj Olimpiji ostao neponovljen

Posebno je govorio o uspehu koji je Olivera Katarina ostvarila u čuvenoj pariskoj Olimpiji. Prema njegovim rečima, njen niz od 72 uzastopna nastupa predstavlja podvig koji niko sa ovih prostora nije uspeo da ponovi.

– Olivera Katarina je umetnica sa ovih prostora koja je 1968. i 1969. godine u prestižnoj Olimpiji 72 dana zaredom imala svakodnevni koncert. To je nešto što je, bar na ovim prostorima, a ne znam ni šire, neponovljivo. Upravo je to svrstava među velika imena muzičke scene, ne samo kod nas nego i u Evropi – istakao je on.

Foto: Damir Dervišagić

Zelenović je na kraju poručio da odlaskom Olivere Katarine nije nestalo ono što je tokom karijere stvorila. Njeni filmovi, pesme i televizijski nastupi ostaju deo kulturnog nasleđa koje će upoznavati i buduće generacije.

– Sve u svemu, njen trag i njena ostavština za budućnost, kada su film, televizija i muzika u pitanju, veliki su. Generacijama koje dolaze imamo šta da pokažemo i možemo da govorimo o jednoj ličnosti koja predstavlja naše nasleđe – zaključio je Radoslav Rale Zelenović za Kurir.

Video: Olivera Katarina o Severini