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Dugometražniigrani film "Sadim svoju ruku u vrt", u režiji Borisa Hadžije iz Srbije i Hode Taheri iz Irana, imaće svetsku premijeru u takmičarskom programu Giornate degli Autori, koji se održava u okviru 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji.

O čemu se radi?

"Sadim svoju ruku u vrt" prati Hodu i Borisa, koji odlučuju da se venčaju i tom prilikom okupe svoje porodice u Sremskim Karlovcima. Dok čekaju dolazak prvog deteta, Hoda i Boris počinju da preispituju ideju porodice ne kao nešto dato i stabilno, već kao odnos koji se neprestano iznova gradi, pregovara i menja pod pritiskom distance, granica i društveno-istorijskih prilika.

Glavne uloge tumače sami autori, zajedno sa članovima svojih porodica - Brankom Hadžijom, Igorom Hadžijom, Jahandoht Taheri i Hosnom Taheri. Film je sniman na lokacijama u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Beogradu i Berlinu.

Film "Sadim svoju ruku u vrt" Foto: Promo

Produkcija i autorski tim

Film je nastao kao koprodukcija DFFB-a, produkcijske kuće Cruising iz Nemačke, Naked iz Srbije i Mala Production iz SAD-a. Producenti filma su Maximilian Feldkamp, Čarna Vučinić, Ena Bajraktarević, Hoda Taheri i Boris Hadžija, koproducent je Tyler Hill. Realizaciju filma podržao je fond Kreativna Evropa - MEDIA. Scenario i režiju potpisuju Boris Hadžija i Hoda Taheri, direktor fotografije je Vytautas Katkus, snimatelj i dizajner zvuka Luka Barajević, scenograf Michael Schindlmaier, kostimografkinja Anna-Maria Scharf, dok montažu potpisuje Boris Hadžija.

Program Giornate degli Autori je u prethodnim godinama ugostio srpske filme "Oaza" Ivana Ikića (2020) i "Mogućnost raja" Mladena Kovačevića (2024). Venecijanska "Mostra" biće održana od 2. do 12. septembra 2026. godine. Domaća premijera filma "Sadim svoju ruku u vrt" biće održana na Festivalu autorskog filma (FAF).

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