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U Srbiji italijanski muzički ansambl "MorescaNova" uspešno tradicionalno, uzastopno, nastupa već petnaest godina organizujući jednu turneju godišnje, a ove godine, pored Vranja, nastupa i u Vladičinom Hanu, Nišu i Čačku. U Vranju su 2024. godine već imali zapažen i uspešan nastup u Pozorištu „Bora Stanković“.

Udruženje "Dante Alighieri" Vranje - Južna Srbija i Pedagoški Fakultet u Vranju - Univerziteta u Nišu, u okviru realizacije zaključenog Sporazuma o međusobnoj saradnji, organizovali su koncert muzičkog ansambla sa juga Italije "MorescaNova". Ulaz na koncert je bio besplatan.

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1/7 Vidi galeriju Italijanski muzički ansambl MorescaNova - Vranje Foto: T.S. / Kurir

Tradicionalne pesme iz regiona Alta Murđa, sa referencama na Kampaniju i Lukaniju kao što su ljubavne sonate, tradicionalne stornele narodne kulture, tamurijate i tarantele, razgalio je vranjsku publiku.

Umesto na Platou ispred Fakulteta kako je prvobitno bilo planirano, koncert italijanskog muzičkog ansambla "MorescaNova" usled najavljenih vremenskih nepogoda, održan je u zgradi Pedagoškog Fakulteta. Narodna muzika sa juga Italije i želja da se ispričaju prave priče koje sadrže, u isto vreme, slatkoću i gorčinu, poeziju i svakodnevnicu, strast i bol, ljubav i mržnju učinila je da muzički duh Italije ove večeri bude prisutan u Vranju.

"Fascinira dinamika zvuka, melodičnost italijanskog jezika koja se osetila u svakom taktu. Članovi italijanskog benda svojim nastupom potvrdili su muzikalnost bez granica i večeras smo uživali. Ovo je privilegija za naš grad da bude domaćin. Sjajan bend i interpretacija, praznik za uši, posebno veče ", samo su neki od komentara publike koja je do poslednjeg mesta ispunila prostor koncertne dvorane u zgradi Pedagoškog Fakulteta. Biografija ansambla

Ansambl "MorescaNova", osnovan je 1993. godine i sastavljen od sedam članova, plod je višegodišnjeg istraživanja proučavanja folklora i narodnih tradicija.

Foto: T.S. / Kurir

Nastupao je u brojnim italijanskim mestima, kao i u Španiji, Grčkoj, Tunisu, Francuskoj, Kipru, Nemačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Poljskoj i Kazahstanu. U Srbiji uspešno tradicionalno nastupa uzastopno već petnaest godina organizujući jednu turneju godišnje a ove godine, pored Vranja, nastupa i u Vladičinom Hanu, Nišu i Čačku.

Priznanja

Osvojili su drugu nagradu na 1. Nacionalnom festivalu folklorno-narodne pesme Italijanske Federacije Narodnih Tradicija (oktobar 2009). U Vranju su 2024. godine već imali zapažen i uspešan nastup u Pozorištu "Bora Stanković". Izvode tradicionalne pesme iz regiona Alta Murđa, sa referencama na Kampaniju i Lukaniju kao što su ljubavne sonate, tradicionalne stornele narodne kulture, tamurijate i tarantele.

"Narodna muzika sa juga Italije je najdublja najava sve mudrosti i filozofije jedne zajednice. To je antropološka lekcija koja se materijalizuje kroz zvuk. To je želja da se ispričaju prave priče koje sadrže, u isto vreme, slatkoću i gorčinu, poeziju i svakodnevnicu, strast i bol, ljubav i mržnju. To je pozorište života", zapisao je predsednik Udruženja "Dante Alighieri" Vranje - Južna Srbija, Gaetano Pasquale Paolillo.

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