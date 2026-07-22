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Poslednjeg dana 33. Festivala evropskog filma Palić, u sredu, 22. jula, na konferenciji za medije na Velikoj terasi govorili su: glumac, reditelj i scenarista Radoš Bajić, laureat nagrade "Aleksandar Lifka" u kategoriji domaćih stvaralaca: glumica iz filma „Elenina promena” Penelope Cilika; ekipa filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa” – Jelena Bajić Jočić, Radoš Bajić i Miona Marković; reditelj filma „Chica Checa” Šimon Holi; predstavnici Skopje Film Festivala – Tomi Salkovski i Igor Ivanov; članovi žirija Glavnog takmičarskog programa – Maja Herman Sekulić, Monika Goti i Joana Flora; članovi žirija takmičarskog programa Paralele i sudari – Izabela Igel, Maksim Nakonečnji i Marko Pantelić; FIPRESCI žiri, koji čine Božidar Zečević, Jana Bebarova i Majkl Filips, i selektor Glavnog takmičarskog programa Nikolaj Nikitin.

Radoš Bajić Foto: Damir Vujković

Radoš Bajić, glumac, reditelj i scenarista, laureat ovogodišnje nagrade „Aleksandar Lifka” u kategoriji domaćih stvaralaca, povodom ovogodišnjeg priznanja je rekao:

„Vest da sam dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka” je adekvatna onom osećanju koje sam imao kada su me obavestili da sam dobio nagradu „Pavle Vuisić” za životno delo. U svom profesionalnom veku, koji traje 50 godina, dobio sam veliki broj nagrada, ali postoje nagrade koje definišu taj profesionalni rezultat. Među te nagrade spada i nagrada „Aleksandar Lifka” kao veoma značajna i želim da se najsrdačnije zahvalim festivalu na dodeli te nagrade. Nadam se da sam je dostojan. Festival evropskog filma Palić je uspeo da se izbori za autonomnost i sačuva ono zbog čega festivali i treba da postoje – da bude posvećen stvaralaštvu, autorima, sineastima, producentima i svim onim ljudima koji vole film. I pre svega publici, koja dolazi da se sretne sa ljudima čije stvaralaštvo prati. Tu vrstu atmosfere osećam i danas ovde.”

Radoš Bajić Foto: Damir Vujković

Jelena Bajić Jočić, rediteljka filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa”, istakla je zadovoljstvo zbog toga što će film biti premijerno prikazan baš na Festivalu evropskog filma Palić i pred domaćom publikom.

Jelena Bajić Jočić, Radoš Bajić, Miona Marković, Foto: Damir Vujković

„Važno je reći da je film inspirisan istinitim događajima. Mi pratimo borbu jednog malog čovjeka Stanoja Reljića, njegovu borbu da sačuva ognjište, slobodu, čast i dostojanstvo. Postavljamo pitanja: da li je moguće u današnje vreme snagom istrajnosti i prkosa izboriti slobodu, koliko vredi ljudski život uopšte i kako jedan častan i čestit čovek može opstati u ovom savremenom društvu punom licemerja. Smatramo da je ova tema vrlo važna.“

Jelena Bajić Jočić, Foto: Damir Vujković

Glumica Miona Marković je o filmu rekla: „Ovo je jedan divan, potresan film, koji u sebi nosi i optimizam. Moj utisak je da mi, kao pojedinci i kao društvo, biramo da zaboravimo da pogledamo ljude kao što je Stanoje Reljić, jer je ta priča jako teška i ne znamo kako da se nosimo s tim problemom. Nemamo adekvatno rešenje. Mislim da ovaj film daje nadu da postoje rešenja i za takve sudbine. Jako sam ponosna što sam deo ovog filma.“

Miona Marković Foto: Damir Vujković

Radoš Bajić je o svom učešću u stvaranju filma rekao: „Jedan novinar me je pitao kako sam uspeo da napravim distancu kao neko ko režira, da budem samo glumac. Na to sam odgovorio da sam napravio distancu tako što sam morao da slušam moju ćerku. Moram da vam kažem, to je bilo dragoceno za ovaj projekat. Da sam ja režirao ovaj film, što je primarno bilo planirano, on ne bi bio tako dobar. Napravili smo jedan čestit, pošten i autentičan film, u čijem središtu je sudbina ljudi. To je dramska priča sa snažnom emocijom koja opominje.“

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