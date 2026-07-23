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Svečanom ceremonijom dodele festivalskih priznanja najboljim ovogodišnjim evropskim ostvarenjima, nagrade „Aleksandar Lifka“ reditelju, scenaristi i glumcu Radošu Bajiću, kao i projekcijom filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa“, Jelene Bajić Jočić, 22. jula, na Letnjoj pozornici na Paliću zatvoren je 33. Festival evropskog filma Palić.

Nagradu „Aleksandar Lifka“ u kategoriji domaćih stvaralaca, reditelju, glumcu i scenaristi Radošu Bajiću, uručio je direktor festivala Radoslav Zelenović.

„Radoš Bajić pripada krugu autora koji su tokom više od pet decenija ostavili prepoznatljiv trag u srpskoj kinematografiji. Glumačku karijeru započeo je sarađujući s rediteljima različitih poetika, od Žike Živojina Pavlovića u filmu Put za Katangu, do Hajrudina Krvavca, Veljka Bulajića, Živka Nikolića i drugih istaknutih autora. Kao glumac ostvario je više od stotinu uloga, a kasnije i kao scenarista, reditelj i producent izgradio prepoznatljiv autorski opus. Njegovi filmovi itelevizijske serije svedoče o istrajnosti u negovanju domaćeg filmskog izraza i o trajnoj posvećenosti nacionalnoj kinematografiji“, naveo je Radoslav Zelenović.

Zatvaranje 33. Festivala evropskog filma Palić:

1/12 Vidi galeriju Završen 33. Festival evropskog filma Palić Foto: Damir Vujković

Radoš Bajić se zahvalio Savetu Festivala evropskog filma Palić na dodeli ovog velikog profesionalnog priznanja: „Samim uvidom u to ko je do sada dobio ovu nagradu, ostaje mi da verujem da sam dostojan ovog priznanja. U mojoj profesionalnoj riznici satisfakcije za 50 godina rada na filmu, ova nagrada će imati poseban značaj.“ Radoš Bajić naglasio je da je publika najvažniji deo svake filmske svetkovine, te pohvalio Festival evropskog filma Palić na tome što je sačuvao svoju autonomnost i ekskluzivnost, da bude posvećen autorima i filmskoj umetnosti.

Pre projekcije filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ publici se poklonila ekipa filma predvođena rediteljkom Jelenom Bajić Jočić.

Žiri takmičarskog programa „Paralele i sudari“ dodelio je specijalno priznanje filmu „Mlečni zubi“ Mihaja Minkana, dok je za najbolji film u ovoj selekciji proglašeno ostvarenje „Reci mi šta osećaš“ Lukaša Rondude.

Mihaj Minkan se posetiocima obratio putem video-poruke: „Moj film je od samog početka zamišljen kao intimna priča – o zbunjenosti, suočavanju sa traumatičnim vremenima u samoći. Priča o tome, kako nam je uskraćen glas, kojim bismo progovorili protiv zločina koje vidimo oko sebe. Nažalost, mislim da svi možemo da vidimo da danas ponovo živimo u takvim vremenima. Živimo u vremenu za koje smo verovali da je odavno prošlo i ostalo zakopano u prošlosti. Zato se nadam, da možemo da budemo zajedno, da budemo snažni i da ujedinjeni progovorimo protiv cinizma današnjice i potpunog zanemarivanja vrednosti tuđih života, čemu svi danas svedočimo.“

Lukaš Ronduda se takođe javio putem video-snimka: „Trenutno radim u Muzeju savremene umetnosti, koji se pojavljuje i u samom filmu. Ovde postavljam izložbu Patrika Rožickog, koji je bio inspiracija za glavnog junaka filma. Hvala vam mnogo na ovoj nagradi. Zaista je neverovatna i iskreno sam zahvalan.“

Nagradu FIPRESCI za najbolji film Glavnog takmičarskog programa dobio je film „Kao kod kuće“ reditelja Gabora Holtaija. Nagradu su primili glumci iz filma Aron Molnar i Rozi Lovaš. „Snimanje ovog filma bilo je naš čin otpora — ne kroz parole, već kroz pripovedanje, kroz verovanje da slobodan film i slobodna misao uvek zaslužuju da budu branjeni. Ne znamo da li filmovi mogu da promene istoriju, ali mogu da pomognu da ideja slobode ostane živa. Možda smo, na svoj mali način, tome dali doprinos“, istakla je Rozi Lovaš.

Žiri Glavnog takmičarskog programa dodelio je specijalno priznanje za originalnost nemačkom filmu „Nesrećna majka“ rediteljke Suzane Hajnrih. Priznanje je, u ime ekipe filma primio glavni glumac Teo Kolaruso, koji se zahvalio na gostoprimstvu tokom nekoliko dana koje je proveo na Paliću.

Specijalno priznanje dodeljeno je i filmu „Elenina promena“ Stefanosa Civopulosa. Nagradu je primila glumica iz filma Penelope Cilika: „Hvala za ovo prelepo iskustvo. Ovaj festival je veoma poseban. Veoma sam zahvalna i srećna što sam provela nekoliko dana ovde i nadam se da ću se vratiti.“

Nagrada Palićki toranj, za najbolju režiju dodeljena je Simonu Ferhevenu za film „Ah, ta praznina, ta strašna praznina“. Reditelj se obratio se putem video-poruke rečima: „Velika mi je čast što sam na vašem festivalu dobio nagradu za najbolju režiju. Poznajem neke od laureata, koji su ovu nagradu osvojili prethodnih godina. Znam kakve filmove prikazujete i zaista cenim vašu posvećenost evropskom filmu. Moj film je veoma ličan. Govori o gubitku ljudi koji su vam bliski, o gubitku snova, o gubitku trenutaka u životu koja se nikada više ne vraćaju. To je priča o životnom ciklusu, o tome koliko on često ume da bude bolan i kako moramo da ga prihvatimo hrabro, sa humorom i ljubavlju. Imam utisak da ste i vi moj film prihvatili sa mnogo ljubavi.“

Dobitnik Zlatnog tornja za najbolji film u Glavnom takmičarskom programu festivala je ostvarenje „Nino u raju“ reditelja Lorana Mikelija. Reditelj Loran Mikeli i glumac Oskar Hegstrem obratili su se prisutnima putem video-poruke.

„Ovo je prva nagrada koju je film dobio, tako da je ovo za mene veoma dirljiv trenutak. Hvala vam od srca. Ovo mi mnogo znači, jer je verovatno najveći strah svakog reditelja da ono što pokušava da kaže i podeli sa publikom neće biti shvaćeno. Zato je osećaj da vas je neko zaista razumeo nešto predivno. Hvala vam na tome“, izjavio je Mikeli.

Gorki List nagrada publike, sada 33. Festivalu evropskog filma Palić idodelila je filmu „Ah, ta praznina, ta strašna praznina“. Katarina Krstajić, PR, istakla je da „veruju u snagu umetnosti, te podrška filmskim stvaraocima za Gorki List predstavlja ulaganje u budućnost kulture.“

Ovogodišnji, 33 Festivalaevropskog filma Palić održan je od 18. do 22. jula na Paliću i u Subotici, a u predfestivalskom i festivalskom programu, publika je mogla da pogleda preko 130 filmova.

Festival evropskog filma Palić tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Grad Subotica, Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, kao i mnogobrojni prijatelji i medijski partneri.

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