Na 32. Sarajevo film festivalu , koji se održava od 14. do 21. avgusta , Srbija će imati snažno prisustvo sa 11 ostvarenja u različitim selekcijama. Selektori su ove filmove odabrali u konkurenciji od čak 1.215 prijavljenih radova . Za nagrade u četiri selekcije bori se 51 film. U trci za nagradu Srce Sarajeva za dugometražni igrani film našle su se tri srpske manjinske koprodukcije: "Sve što nije u redu s tobom", "Male stvari" i "17" . Dokumentarni takmičarski program donosi svetsku premijeru filma "Zabranjena tetka" , te regionalne premijere ostvarenja "Planina" i "Dear Orchid" . Izvan konkurencije biće prikazan dokumentarac "Jugo ide u Ameriku" . Studentski program obiluje srpskim talentima: svetsku premijeru imaju "Komšija" i "Sestre" , a regionalnu "Preko praga" . Kratki igrani program predstavlja inovativni film "Niko ništa nije rekao" .

"U vreme kada su filmovi dostupniji nego ikada, vrednost filmskog festivala nije u tome što filmove čini dostupnim, već što ih vraća u javni život. To zahteva dugoročno ulaganje u publiku. Tokom više od tri decenije, Sarajevo Film Festival izgradio je poverenje publike koja je spremna da se prepusti filmu koji možda nikada sama ne bi odabrala. To je publika koja u bioskop ne dolazi po potvrdu sopstvenog ukusa, već zbog uzbuđenja otkrivanja drugačijeg pogleda na svet. Upravo za takvu publiku birali smo ovogodišnje programe. Selekcija potvrđuje vitalnost i raznovrsnost savremene kinematografije Jugoistočne Evrope. Odabrani filmovi govore različitim filmskim glasovima. Zajedničko im je traganje za drugačijim pogledom na stvarnost", izjavila je selekcionog tima Izeta Građević, kreativne direktorice Sarajevo film festivala.