Naslednica fudbalske legende je novo lice RTS-a: Veliko pojačanje u sportskoj redakciji Javnog servisa
Dragana Džajić od danas je deo Sportske redakcije Radio-televizije Srbije, saopšteno je iz ove kuće.
Kao TV lice poznajemo je od 2023. godine. Budući da je Dragana ćerka fudbalske legende bivše Jugoslavije Dragana Džajića – nije iznenađenje što je televizijsku karijeru usmerila ka svetu sporta, radeći kao sportski novinar i urednik na jednoj domaćoj televiziji.
Novu članicu sportskog tima RTS imaćemo prilike da na malim ekranima vidimo već ovog leta.
"Na RTS dolazim sa željom da svojim radom i energijom doprinesem budućim uspesima najstarije i najveće televizijske sportske redakcije u zemlji. Raduje me to što ću imati priliku da usavršavam znanje uz najbolje sportske novinare i urednike“, kaže Dragana Džajić i dodaje:
"Preda mnom je veliki zadatak, jer nas u narednom periodu očekuje niz sportskih događaja koje će prenositi RTS. Pre svega mislim na kvalifikacije za Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo u atletici".
Video: Intervju Dragana Džajić