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Dragana Džajić od danas je deo Sportske redakcije Radio-televizije Srbije, saopšteno je iz ove kuće.

Dragana Džajić je novo lice RTS
Dragana Džajić je novo lice RTS Foto: Nikola Ristić RTS


Kao TV lice poznajemo je od 2023. godine. Budući da je Dragana ćerka fudbalske legende bivše Jugoslavije Dragana Džajića nije iznenađenje što je televizijsku karijeru usmerila ka svetu sporta, radeći kao sportski novinar i urednik na jednoj domaćoj televiziji.

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Branka i Dragan Džajić Foto: Starsport/Marko Đoković


Novu članicu sportskog tima RTS imaćemo prilike da na malim ekranima vidimo već ovog leta.

"Na RTS dolazim sa željom da svojim radom i energijom doprinesem budućim uspesima najstarije i najveće televizijske sportske redakcije u zemlji. Raduje me to što ću imati priliku da usavršavam znanje uz najbolje sportske novinare i urednike“, kaže Dragana Džajić i dodaje:

"Preda mnom je veliki zadatak, jer nas u narednom periodu očekuje niz sportskih događaja koje će prenositi RTS. Pre svega mislim na kvalifikacije za Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo u atletici".

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 Video: Intervju Dragana Džajić

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Dragana Džajić intervju  Izvor: Kurir