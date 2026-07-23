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Dragana Džajić od danas je deo Sportske redakcije Radio-televizije Srbije, saopšteno je iz ove kuće.

Dragana Džajić je novo lice RTS Foto: Nikola Ristić RTS



Kao TV lice poznajemo je od 2023. godine. Budući da je Dragana ćerka fudbalske legende bivše Jugoslavije Dragana Džajića – nije iznenađenje što je televizijsku karijeru usmerila ka svetu sporta, radeći kao sportski novinar i urednik na jednoj domaćoj televiziji.

Branka i Dragan Džajić Foto: Starsport/Marko Đoković



Novu članicu sportskog tima RTS imaćemo prilike da na malim ekranima vidimo već ovog leta.

"Na RTS dolazim sa željom da svojim radom i energijom doprinesem budućim uspesima najstarije i najveće televizijske sportske redakcije u zemlji. Raduje me to što ću imati priliku da usavršavam znanje uz najbolje sportske novinare i urednike“, kaže Dragana Džajić i dodaje:

"Preda mnom je veliki zadatak, jer nas u narednom periodu očekuje niz sportskih događaja koje će prenositi RTS. Pre svega mislim na kvalifikacije za Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo u atletici".

Video: Intervju Dragana Džajić