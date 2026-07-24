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Predrag Ejdusostavio je neizbrisiv trag u domaćem pozorištu, filmu i televiziji, ali je o privatnom životu retko govorio. Ipak, u jednom od svojih najiskrenijih intervjua otkrio je kroz kakvu je zdravstvenu dramu prošao i šta ga je najviše plašilo u trenucima kada nije znao da li će ikada ponovo stati na scenu.

Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages

Legendarni glumac svojevremeno je pao u komu, a nakon buđenja saznao je da postoji velika mogućnost da ostane paralizovan. Čak i tada nije prestao da razmišlja o glumi. Verovao je da bi mogao da predaje studentima i igra u kolicima.

„Bolje da sam umro nego što sam nepokretan“, pomislio je u najtežem trenutku, ali ne zbog sebe. Plašio se da bi mogao da postane teret supruzi i deci.

Lekari su uspeli da ga izvuku

Foto: Marina Lopičić

Ejdus je kasnije govorio da je zahvaljujući lekarima uspeo da preživi tešku bolest i vrati se životu. Posle tog iskustva počeo je redovno da kontroliše zdravlje i upozoravao da ljudi u Srbiji često odlaze kod lekara tek kada se pojave ozbiljni problemi.

Želeo je da sačuva zdravlje ne samo da bi živeo, već da bi mogao da radi ono što mu je bilo najvažnije – da glumi.

- U jednom periodu života sam imao ozbiljnih zdravstvenih problema i bio sam u komi. Tog perioda se ne sećam, ali kada sam se probudio i shvatio da ću 95 posto ostati paralizovan, ali da ću biti živ, govorio sam: „Pa ništa. Predavaću studentima, uostalom, može da se glumi u kolicima“.

Oženio jednu od najlepših Beograđanki

Foto: Marina Lopičić

Njegova najveća podrška bila je supruga Milica Ejdus, arhitekta i scenograf, sa kojom je dobio ćerku Vanju i sina Filipa.

Milicu je primetio još dok je bio gimnazijalac. Ona je tada prolazila pored Pravnog fakulteta na putu do Arhitektonskog, a Ejdus je kasnije priznao da su njenu lepotu primećivali svi.

- Primetio sam je mnogo pre nego što sam je upoznao. Stanovao sam kod Pravnog fakulteta, a ona je tuda svakodnevno prolazila sa drugaricama na putu do Arhitektonskog fakulteta. I stvarno je bila prelepa, pa su je primetili pa su je primetili i svi drugi, ne samo ja. Mi smo u to doba bili klinci, one su već bile studentkinje, a mi gimnazijalci - pričao je glumac.

Predrag Ejdus Foto: Dragana Udovičić

„Nisam ni sanjao da će biti moja“, govorio je glumac, koji se Milicom venčao 1975. godine, nakon povratka iz vojske.

- Nisam ni sanjao da će biti moja. Kasnije smo se upoznali i sve je imalo prirodan put, pa je tako došlo i do našeg zbližavanja i braka. Venčali smo se kada sam se vratio iz vojske 1975. godine i naravno da sam bio ponosan na suprugu, ali i na sebe što sam uspeo da osvojim jednu od najlepših žena Beograda - rekao je glumac svojevremeno.

Više od pola veka proveo na sceni

Predrag Ejdus rođen je 24. jula 1947. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao 1972, a odmah nakon završetka studija postao je član Drame Narodnog pozorišta.

Foto: Dragana Udovičić

Tokom bogate karijere odigrao je više od 150 pozorišnih uloga i snimio više od 50 filmova, serija i televizijskih drama. Bio je i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Preminuo je 28. septembra 2018. godine, posle duge i teške bolesti. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

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