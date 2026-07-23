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Jedan od najznačajnijih evropskih filmskih autora, makedonski reditelj Milčo Mančevski, predstaviće svoj novi dugometražni dokumentarni film "Dobri ljudi" (Good People) na Sarajevo film festivalu. Nakon svetske premijere u Sarajevu, film očekuju festivalske projekcije širom regiona, dok su za jesen planirana prikazivanja na filmskim festivalima u Torinu i Njujorku, navodi se u saopštenju za medije.

Film "Dobri ljudi" nastao je kao intimno i potresno svedočanstvo o tragediji koja je u martu 2025. pogodila Kočane u Severnoj Makedoniji, kada je u požaru u klubu „Puls“ život izgubilo 63 mladih ljudi. Film kroz ispovesti preživelih, porodica žrtava i heroja koji su spasavali živote govori o boli,met solidarnosti, ljudskosti i snazi zajednice u trenucima nezamislive tragedije.

Umesto klasičnog dokumentarnog pristupa, Mančevski se odlučio za minimalističku formu u kojoj gotovo u potpunosti prepušta prostor ljudskim pričama. Bez dramatizacije i senzacionalizma, kamera postaje nemi svedok iskrenih ispovesti koje prevazilaze lokalni kontekst i otvaraju univerzalna pitanja dobra i zla, života i smrti, kao i ljudske potrebe da se pomogne drugome.

Foto: Fadil Šarki

"Kao filmski autori obučeni smo da manipulišemo filmskim materijalom, ali sam odlučio da ovog puta treba da se povučemo pred rečima dobrih ljudi. Ovo je njihov film. Mi smo bili tu samo da pružimo podršku i omogućimo da njihove misli, iskustva i emocije ostanu zabeleženi za svet i buduće generacije" - izjavio je Mančevski.

Govoreći o svom autorskom pristupu, ističe da je istina snažnija od bilo koje filmske tehnike:

"Ponekad je upravo uzdržanost najglasniji čin", dodajući da je jedna od važnih poruka filma da budemo pažljiviji jedni prema drugima i da naučimo da prepoznamo dobrotu ljudi koji nas okružuju.

"Dobri ljudi" je jedan od dva filma koja je Mančevski snimio paralelno, što je izuzetno redak slučaj u njegovoj višedecenijskoj karijeri. Drugi film je igrani film „Sestra, brat i shahta“, koji se trenutno nalazi u postprodukciji.

Nastanak filma "Dobri ljudi", kao i igranog filma „Sestra, brat i shahta“, predstavlja i svojevrsnu ličnu i profesionalnu pobedu autora. Nakon što je četiri godine bio na crnoj listi Agencije za film Severne Makedonije zbog prijave korupcije u toj instituciji, Mančevski je dobio dve sudske presude u svoju korist i široku međunarodnu podršku, uključujući podršku Venecijanskog filmskog festivala, organizacija Transparency International i Whistleblowing International. Nakon višegodišnje borbe, umesto jednog uspeo je da snimi dva filma.

Foto: Sarajevo film festival

Milčo Mančevski je jedan od najcenjenijih filmskih autora sa prostora jugoistočne Evrope i umetnik čiji je rad ostavio značajan trag u svetskoj kinematografiji. Njegov debitantski film „Before the Rain“ (Pre kiše) osvojio je Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu, nominovan je za Oskara za najbolji strani film, a The New York Times ga je uvrstio među hiljadu najboljih filmova svih vremena. Tokom bogate međunarodne karijere režirao je osam igranih i jedan dugometražni dokumentarni film, a njegova ostvarenja prikazivana su i nagrađivana na najznačajnijim svetskim festivalima, uključujući Veneciju, Valensiju, Raindance, Cinequest, Sao Paolo, Aspen, Fantasporto, Fedeora.

Pored filmskog stvaralaštva, Mančevski je autor nekoliko knjiga fotografija, proze i eseja, profesor filmske režije koji je predavao na prestižnom Univerzitetu Njujork (NYU Tisch School of the Arts), kao i član Evropske filmske akademije, Američkog udruženja reditelja i PEN centra. Njegova dela izučavaju se na stotinama univerziteta širom sveta i predmet su brojnih akademskih konferencija i studija, što ga svrstava među najuticajnije autore savremenog evropskog filma.

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