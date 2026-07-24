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Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru od 20. do 23. avgusta slavi svoj mali jubilej. Pod sloganom „Tradicija koja slavi upornost šampiona“ biće održan festival u trajanju od četiri dana posvećena sportu i filmu. Prikazaće se 30 ostvarenja sa sportskom tematikom iz svih delova sveta, a od ove jubilarne godine uvodi se i novo priznanje za najbolji sportski podkast. Specijalni gost festivala biće.

Dejan Rambo Petković Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic



Zlatibor će od 20. do 23. avgusta biti domaćin jubilarnog, 15. Međunarodnog festivala sportskog filma, manifestacije koja već deceniju i po uspešno spaja sport, filmsku umetnost i najveća imena domaće i svetske sportske scene. Tokom petnaest godina Festival je izrastao u jednu od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Evropi i postao nezaobilazno mesto susreta filmskih autora, sportista, sportskih radnika i publike koja deli iste vrednosti – fer-plej, istrajnost, zajedništvo i inspiraciju.



Govoreći o ovogodišnjem programu Olivera Nikitović direktorka Festivala istakla je da se jubilarno izdanje simbolično se vraća svojim počecima. Na prvom Festivalu prikazan je dokumentarni film „O Gringo“, posvećen legendarnom Dejanu Rambu Petkoviću. Petnaest godina kasnije, upravo će Dejan Rambo Petković biti specijalni gost Festivala i dobitnik Priznanja za životno delo, a film će ponovo biti prikazan prvog festivalskog dana kao omaž jednom od naših najvećih fudbalskih asova.

Foto: Kurir



Za ovogodišnje izdanje prijavljeno je više od 100 filmova iz 30 zemalja, a selektor Festivala, vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Ognjen Rakčević, odabrao je trideset ostvarenja koja će biti prikazana publici. O najboljim filmovima odlučivaće međunarodni žiri u sastavu: reditelj Darko Bajić, novinar Aleksandar Avramović i dramaturškinja i nekadašnja urednica RTV Slovenija Metka Dedakovič.

Publiku očekuju brojne domaće i regionalne premijere. Posebno mesto zauzima festivalska premijera filma „Vujke, jedan jedini“, posvećenog legendarnom treneru Vujadinu Boškovu, u produkciji „Medijske mreže“ i režiji Gradimira Brankovića.

Na Zlatiboru će festivalsku premijeru imati i dokumentarni film „Na svetu ništa lepše ne može da postoji“, nastao povodom 80 godina Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, u produkciji „Subplot Media“ i režiji Filipa Čolovića. Film donosi emotivnu priču o istoriji, uspesima i vrednostima jednog od najvećih sportskih društava u Evropi, kroz bogatu arhivsku građu, igrane sekvence i svedočenja brojnih sportskih velikana koji su ispisivali istoriju Partizana.



Pored bogatog filmskog programa, Festival će publici ponuditi i raznovrstan prateći sadržaj.

Foto: Youtube Printscreen



Od ove godine Međunarodni festival sportskog filma ustanovljava i Nagradu za najbolji sportski podkast godine. Prvi dobitnik trebalo je da bude istaknuti sportski novinar Edin Avdić za podkast „X&O's CHAT“, što je sa njim bilo dogovoreno pre njegove iznenadne smrti. U znak poštovanja prema njegovom izuzetnom profesionalnom radu i velikom doprinosu sportskom novinarstvu, nagrada će ove godine biti posthumno dodeljena njegovoj porodici.”



Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor član je FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, organizacije priznate od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), i deo je svetskog lanca festivala World FICTS Challenge. Pobednički filmovi sa Zlatibora stiču pravo učešća na svetskom finalu FICTS festivala u Milanu.