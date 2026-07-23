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Bez telefona, kreditnih kartica i interneta, ali i bez avionskog prevoza, pet parova kreće u uzbudljivu trku sa jednog kraja sveta na drugi. „Trka oko sveta“ će testirati pet timova i fizički i emocionalno, gurajući ih do njihovih granica izdržljivosti.

Foto: RTS

Prijavljuju se parovi koji su u nekoj vrsti odnosa - porodica, prijatelji ili emotivni partneri, a pravila su sledeća: ne smeju da lete avionom, a na raspolaganju imaju samo gotovinu u vrednosti jednosmerne avionske karte do konačnog odredišta. Tim novcem moraju da pokriju prevoz, hranu i smeštaj, dok usput mogu da rade različite poslove kako bi dodatno zaradili.

Ruta je podeljena na kontrolne tačke, a par koji stigne poslednji na pojedinim etapama može biti eliminisan iz takmičenja. Parove prate produkcijska i medicinska ekipa, dok oni uz mapu i GPS traže najbrži i najpametniji put do cilja. Par koji prvi stigne na konačno odredište osvaja nagradu od 20.000 evra.

Pozivamo parove da se do 01. septembra prijave i sa svojom osobom obiđu svet od Afrike do Arktika, upoznaju različite kulture, takmiče sa drugim parovima i potencijalno osvoje novčanu nagradu. Emisija će se emitovati na RTS, a prijave su preko ovog linka.

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