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Širok dijapazon motiva - od Isusa Hrista, Bogorodice, Patrijarha Pavla, Nikole Tesle i Vožda Karađorđa, preko Mona Lize i "Tajne večere" Leonarda da Vinčija, pa sve do hajdučkih pogačica i deda Naćka - čini neobičnu postavu umetničkog stvaralaštva Bratislava Anđelkovića, poznatijeg kao Bata iz Vučja. Ovaj stvaralac prepoznatljiv je po izuzetno autentičnom rukopisu i stvaranju na nesvakidašnjim podlogama.

Njegov bogat opus nastaje na gotovo neverovatnim površinama, kao što su zrno pšenice, palidrvce ili delić žice, zbog čega u Vranju vlada veliko interesovanje publike. U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju svečano je otvorena izložba pod nazivom "Kamen drevnog snevača", autora Bratislava Bate Anđelkovića.

Pogledajte delić izložbe u galeriji:

1/12 Vidi galeriju Izložba "Kamen drevnog snevača" Bratislava Bate Anđelkovića Foto: T.S. / Kurir

O umetniku

Bratislav Anđelković - Bata iz Vučja široko je prepoznatljiv po svom jedinstvenom stilu i slikanju na neobičnim podlogama poput kamena, starog drveta, kože i odbačenih predmeta. Umetničkoj javnosti je naročito poznat kao vrhunski minijaturista koji, bez ikakvih optičkih pomagala, slika golim okom na nepredvidivim površinama. Na zrnu pšenice, palidrvcu ili deliću žice usped je, između ostalog, da naslika i lik Nikole Tesle.

O Bati su s poštovanjem pisali velikani

O njegovom specifičnom daru i originalnom stilu s velikim poštovanjem pisali su velikani srpske kulture, među kojima su Milić od Mačve, Đorđe Kadijević i Dobrica Erić. Iza sebe ima brojne samostalne i grupne izložbe, a za svoj vanserijski doprinos srpskoj kulturi i umetnosti odlikovan je i prestižnim Vidovdanskim priznanjem.

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