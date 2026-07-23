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Glumica iz serije "Igra prestola" u razgovoru povodom istorijske drame "Španska princeza" govori o ulozi koja joj je promenila pogled na jednu od najmoćnijih žena evropske istorije, ali i o tome zašto su borba za dostojanstvo, pravo na sopstveni glas i odgovornost prema drugima jednako važni danas kao i pre pet vekova.

Istorijske drame često nas vraćaju u prošlost, ali najbolje među njima uspevaju da progovore o sadašnjosti. Upravo takva je serija "Španska princeza", koja se premijerno prikazuje utorkom od 21 čas na kanalu Viasat Epic Drama. Umesto priče o kraljevima i velikim bitkama, u središte stavlja Katarinu Aragonsku - ženu čije je ime vekovima bilo vezivano gotovo isključivo za brak sa Henrijem Osmim.

Šarlot Houp kao Katarina Aragonska Foto: Beta film

Britanska glumica Šarlot Houp, koju publika pamti i kao Mirandu iz serije "Igra prestola", kaže da ju je upravo želja da ispravi takvu istorijsku nepravdu privukla ovom projektu.

- Kada čitate istoriju, lako steknete utisak da su žene postojale samo kao nečije supruge ili majke. Međutim, čim počnete ozbiljnije da istražujete, otkrivate koliko su mnoge od njih bile obrazovane, politički promišljene i koliko su uticale na događaje svog vremena. Katarina je upravo takva žena. Nije čekala da joj drugi napišu sudbinu, već je pokušavala da je oblikuje - kaže glumica.

Iako se mesecima pripremala proučavajući istorijske izvore, pisma i hronike iz tog perioda, Šarlot smatra da nijedna knjiga ne može u potpunosti da otkrije osobu koja je živela pre pet stotina godina.

- U jednom trenutku morate da prestanete da čitate i počnete da slušate lik. Gluma nije muzejska rekonstrukcija. Mene je zanimalo kako se Katarina osećala kada ostane sama, daleko od dvorskih ceremonija i političkih igara. Upravo u tim tihim trenucima publika upoznaje njenu pravu prirodu.

Šarlou u seriji "Španska princeza" Foto: Beta film

Za razliku od mnogih istorijskih priča u kojima je vlast predstavljena kao nagrada ili cilj, Houp veruje da je za Katarinu ona bila pre svega ogromna odgovornost.

- Ona nije želela moć zbog same moći. Želela je stabilnost, sigurnost i priliku da ispuni ono što je smatrala svojom dužnošću. Danas moć često povezujemo sa dominacijom, ali kod nje je ona značila istrajnost i spremnost da snosi posledice svojih odluka. Zato mi deluje izuzetno savremeno.

Jedna od glavnih tema serije jeste položaj žena u svetu u kojem su gotovo sva pravila pisali muškarci. Iako priznaje da je današnje društvo neuporedivo pravednije nego u šesnaestom veku, glumica smatra da su određeni obrasci opstali do danas.

- Promenila se forma, ali ne i suština. Žene danas imaju mnogo više prava i to je ogroman civilizacijski napredak, ali se od njih i dalje često očekuje da budu savršene, tihe, nasmejane i da sve drže pod kontrolom. Važno je da prestanemo da postavljamo nemoguće standarde.

Šarlot kao Miranda u Igri prestola Foto: HBO

Publika je širom sveta upoznala Šarlot Houp kroz ulogu Mirande u megapopularnoj "Igri prestola", ali kaže da nikada nije želela da ostane zarobljena u jednom liku.

- Uloga u "Igri prestola" u biografskom pogledu bila je simbolična. Bio je to početak moje karijere, ali tih osam epizoda i danas imaju težinu u glumačkom pogledu za mene. Biti deo tako kompleksne i moćne produkcije na samom startu, za glumca znači veliku privilegiju jer je to jedan ubrzan kurs glume. Ako vas ljudi godinama pamte po nekoj ulozi, to je veliki kompliment. Naravno da svaki glumac želi nove izazove, ali ne mislim da treba bežati od sopstvene prošlosti. Svaki lik me je oblikovao i bez njih ne bih bila glumica kakva sam danas.

Zato je, priznaje, i danas najviše raduje osećaj neizvesnosti kada prvi put pročita novi scenario.

- Najviše me uzbudi trenutak kada pomislim da ne znam kako ću odigrati taj lik. Ako vam je sve jasno na prvoj strani scenarija, verovatno nećete mnogo naučiti. Volim kada me neka uloga malo uplaši, jer upravo tada najviše napredujem.

Daleko od reflektora vodi, kako kaže, sasvim običan život. Slobodno vreme provodi čitajući, putujući i u prirodi, jer upravo tamo pronalazi mir posle intenzivnih snimanja.

Rori O Konor i Šarlot Houp u seriji "Španska princeza" Foto: Beta film

Na kraju, volela bi da publika posle gledanja "Španske princeze" ne zapamti samo istorijske činjenice.

- Volela bih da ljudi u Katarini vide ženu od krvi i mesa, a ne samo ime iz udžbenika. Njeni strahovi, nade i dileme nisu toliko različiti od naših. Ako posle serije neko poželi da razmisli o tome koliko su hrabrost, dostojanstvo i istrajnost važni i danas, onda smo uradili dobar posao.

(Nikola Dražović / Kurir.rs)

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