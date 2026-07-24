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Dok obožavaoci serijala Zvezdane staze odbrojavaju do velikog jubileja - 60 godina od premijere franšize - stižu nove uzbudljive vesti. SkyShowtime danas je objavio potpuno novi trejler za pretposlednju sezonu vizionarske serije Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svetovi). Prva epizoda četvrte sezone premijerno će biti dostupna ekskluzivno na SkyShowtime platformi od 24. jula, a nove epizode će nakon toga stizati jednom nedeljno.

Foto: Jan Thijs/Paramount+

Hrabro koračajući tamo gde niko ranije nije kročio, posada svemirskog broda U.S.S. Enterprise, predvođena kapetanom Kristoferom Pajkom, upušta se u niz uzbudljivih i emotivnih avantura širom svemira. Na svom putovanju kroz čudne nove svetove suočiće se sa unutrašnjim demonima i spoljnim pretnjama, upoznati živopisne nove likove, ponovo sresti poznata lica i suočiti se sa zastrašujućim vanzemaljskim bićima. Kroz sve izazove, vodi ih težnja ka svetloj i optimističnoj budućnosti.

U četvrtoj sezoni glavne uloge tumače Enson Maunt, Rebeka Romejn, Itan Pek, Džes Buš, Kristina Čong, Silija Rouz Guding, Melisa Navija, Babs Olusanmokun i Martin Kvin, uz gostujuću ulogu Kerol Kejn, kao i specijalnog gosta Pola Veslija.

1/6 Vidi galeriju Star Trek: Čudni novi svetovi Foto: Jan Thijs/Paramount+

Seriju produciraju CBS Studios, Secret Hideout i Rodenberi Entertejnment. Funkciju glavnih producenata i voditelja serije obavljaju Akiva Goldsman i Henri Alonso Majers. Izvršni producenti četvrte sezone su Aleks Kurcman, Akiva Goldsman, Henri Alonso Majers, Eron Bajers, Dejna Horgan, Alan Mekelroj, Robi Tompson, Frenk Sirakuza, Džon Veber, Kris Fišer, Enson Maunt, Rod Rodenberi i Trevor Rot.

Seriju Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svetovi) distribuira Paramount Global Content Distribution.

Prve tri sezone serije Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svetovi) dostupne su za strimovanje na SkyShowtime platformi, dok je prva sezona serije Star Trek: Starfleet Academy (Zvezdane staze: Akademija Zvezdane flote) takođe već dostupna za gledanje.

SkyShowtime je dostupan direktno korisnicima putem SkyShowtime aplikacije na Apple iOS i tvOS uređajima, Android uređajima, Android TV-u, Google Chromecast-u, LG televizorima, Samsung Smart TV uređajima, kao i putem Amazon Fire TV-a i Prime Video Channels usluge na odabranim tržištima. Platforma je dostupna i putem www.skyshowtime.com.

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