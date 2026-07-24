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Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda nalazi se predlog rešenja da se reditelj i bivši funkcioner JUL Ljubiša Ristić imenuje za v.d direktora pozorišta Atelje 212.

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Foto: Nenad Kostić

Kako se navodi u predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora pozorišta Atelje 212, Ljubiša Ristić se imenuje za v.d. dirketora, najduže do šest meseci. 

- Nemam informaciju o imenovanju - kratko je rekao Ristić za Kurir.

Reditelj je dosad vodio novo gradsko pozorište KPGT ali je nedavno umesto njega postavljen glumac i menadžer u kulturi Lazar Jovanov.

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Gordana Goncić i Veljko Mićunović Foto: Anđa Brstina

Podsećamo, u septembru 2024. godine Gordana Goncić postavljena je za vršioca dužnosti upravnice. Atelje 212 je osnovan 1956. godine i ove godine proslavlja 70 godina postojanja. Pre nekoliko nedelja pobedio je i na Sterijinom pozorju u Novom Sadu s predstavom "Moje pozorište".

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