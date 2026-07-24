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Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda nalazi se predlog rešenja da se reditelj i bivši funkcioner JUL Ljubiša Ristić imenuje za v.d direktora pozorišta Atelje 212.

Foto: Nenad Kostić

Kako se navodi u predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora pozorišta Atelje 212, Ljubiša Ristić se imenuje za v.d. dirketora, najduže do šest meseci.

- Nemam informaciju o imenovanju - kratko je rekao Ristić za Kurir.

Reditelj je dosad vodio novo gradsko pozorište KPGT ali je nedavno umesto njega postavljen glumac i menadžer u kulturi Lazar Jovanov.

Gordana Goncić i Veljko Mićunović Foto: Anđa Brstina