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Dugometražni igrani film "Do kraja dana", rediteljke Jelene Maksimović, uvršten je u zvanični takmičarski program Orizzonti (Horizonti) Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih svetskih filmskih festivala. Reč je o izuzetnom priznanju za domaću kinematografiju, ali i o važnom istorijskom trenutku – Jelena Maksimović je prva rediteljka iz Srbije koja nakon Soje Jovanović (1966. godine) predstavlja dugometražni igrani film na Venecijanskom filmskom festivalu.

Foto: Nikola Stojanović

Uloge u filmu tumače Lena Trifunović, Andrija Krivokapić, Irina Hotomski, Stefan Tarabić, Miodrag Dragičević, Nataša Čakardić, Raško Milatović, Marko Džudović, Aleksandar Milošević i Milica Institucija.



Scenario, pored Jelene Maksimović, potpisuju Ivan Salatić i Olga Dimitrijević. Direktor fotografije je Paul Spengemann, scenografkinja Livija Mikić, kostimografkinje Milica Kolarić i Barbi Drmota, montažer Jan Klemsche, a dizajner zvuka Vladimir Živković.

Film „Do kraja dana" nastaje u međunarodnoj koprodukciji produkcijskih kuća Taurunum Film (Srbija), PREMIERstudio Plus (Bugarska), Staragara (Slovenija), Meander Film (Crna Gora), Kelek Film (Nemačka) i Dinaridi Film (Hrvatska). Producentkinja filma je Jelena Angelovski, dok koprodukciju potpisuju Nikolay Mutafchiev, Miha Černec, Jožko Rutar, Dušan Kasalica, Ivan Salatić, Arda Çiltepe, Steffen Goldkamp i Tena Gojić.

Projekat je razvijan kroz TorinoScriptLab, When East Meets West i Les Arcs Work in Progress, a podržan je od strane Filmskog centra Srbije, Bugarskog nacionalnog filmskog centra, Slovenačkog filmskog centra, programa Kreativna Evropa – MEDIA, MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein i UNIQA SEE FUTURE Fondacije kroz program podrške ženskim autorkama (Female Filmmakers Support Programme – FFSP).

Pogledajte kako se snimao film "Do kraja dana"

1/7 Vidi galeriju Film Do kraja dana Foto: Nikola Stojanović

Učešće filma "Do kraja dana" u programu Orizzonti predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja za srpski film poslednjih godina i potvrdu da savremena domaća autorska kinematografija zauzima sve vidljivije mesto na svetskoj festivalskoj sceni.