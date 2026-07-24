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Roman "Roditelji kućnih ljubimaca" autorke Milice Vučković našao se u fokusu svečanog otvaranja nove Delfi knjižare i Laguninog kluba čitalaca "Dobrica Ćosić", koja je počela sa radom na novoj lokaciji u okviru kompleksa Landmark Residence na Bulevaru kralja Aleksandra 142k.

Lagunina bestseler autorka družila se sa prvim posetiocima i više od sat i po vremena potpisivala svoj novi roman, dok je sa čitaocima razmenjivala utiske o prethodnim delima i očekivanjima od nove knjige.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/12 Vidi galeriju Promocija knjige "Roditelji kućnih ljubimaca" autorke Milice Vučković u novoj Laguninoj knjižari Foto: Promo

U romanu "Roditelji kućnih ljubimaca", kroz Benijeva naizgled jednolična putovanja istočnom Evropom i Marijin prividno uređen život u inostranstvu, Milica Vučković piše o ljudima koji se sve teže povezuju jedni s drugima, uprkos stalnoj potrebi za ljubavlju, pripadanjem i razumevanjem. Uz suptilan humor i precizno zapažanje svakodnevice, ovaj roman istražuje pukotine koje nastaju u porodicama, vezama i nama samima.

Nov ambijent za ljubitelje pisane reči

Prvi dan rada na novoj adresi protekao je u radosnoj atmosferi upoznavanja sa novim-starim komšilukom i uz izuzetno pozitivne komentare o novom enterijeru.

Delfi knjižara "Dobrica Ćosić" sada se prostire na više od 170 kvadratnih metara. Prostor je uređen sa idejom da boravak među knjigama bude prijatan, opuštajući i podsticajan – napravljeno je mesto na kojem se rado ostaje duže, razgovara o omiljenim naslovima, otkrivaju novi i bira sa posebnom pažnjom.

Foto: Promo

Bogata ponuda i sadržaji za sve generacije

U novootvorenom objektu posetioci mogu pronaći najtraženije autore beletristike, naročito izdanja izdavačke kuće Laguna, kao i naslove iz oblasti popularne psihologije. Pored toga, na raspolaganju je i bogata ponuda knjiga na engleskom jeziku, inspirativan i jedinstven gift program, dečje knjige, školski pribor, društvene igre i muzičke ploče.

Popusti i pogodnosti povodom otvaranja

Povodom svečanog otvaranja, sve do četvrtka, 30. jula 2026. godine, svi kupci ostvaruju popust od 20 odsto na celokupan asortiman, besplatno učlanjenje u Lagunin klub čitalaca, kao i poseban poklon uz svaku kupovinu. Predviđeni popust se ne primenjuje na kupovinu ulaznica, poklon-kartica i vaučera, magazina Nedeljnik, IQOS uređaja, udžbenika, kao ni papirnih i plastičnih kesa.

Pogledajte video: Promocija knjige "Srce iza belog mantila"