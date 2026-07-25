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Olivera Katarina, koja je preminula 21. jula u 87. godini, biće sahranjena u utorak, 28. jula na Novom groblju u Beogradu u 12.30 sati.

Kao svestrana umetnica, i glumica i pevačica, tokom bogate karijere koja je trajala decenijama ostavila je dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

U galeriji pogledajte fotografije Olivere Katarine iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Iako se smatrala jednom od najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije, život Olivere Katarine nije uvek bio glamurozan. Iza svetla reflektora krila se borba s finansijskim nedaćama, a slavna umetnica je u jednom periodu bila prinuđena da rasprodaje lične stvari da bi preživela.

Poslednja želja Olivere Katarine

Olivera Katarina je u jednom od poslednjih intervjua govorila i o sopstvenom odlasku. Otkrila je gde bi volela da bude sahranjena, a njena želja bila je skromna i jednostavna.

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera za sebe nije želela pompezan ispraćaj. Verovala je da će njen sin Mane pronaći mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

Foto: Promo

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina odgovorila je kratko i nedvosmisleno:

- Bez govora, molim.

Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:

- Onoj neizgovorenoj - zaključila je Olivera za "NIN".

Imala dva imena i dva prezimena

Rođena je kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici.

Olivera Katarina Foto: Promo

Nakon završetka Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je ubrzo napustila studije. Otišla je u Pariz gde je provela godinu dana, a po povratku u Beograd upisala je pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, studirajući s potonjim velikanima Petrom Kraljem, Milenom Dravić, Stanislavom Pešić i Brankom Zorić, prenosi Alo.

Olivera Katarina Foto: Kurir Televizija

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Olivera je dobila 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo je upoznala svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, s kojim je bila u braku dve godine. Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Kasnije je provela sedam godina u vezi s moćnim Ratkom Draževićem, a nakon rastanka udala se za predsednika Saveza sindikata Srbije Miladina Šakića, s kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara.

Olivera Katarina Foto: Damir Dervišagić

Oliverina majka se zvala Katarina, te se i sama glumica u javnosti, u njenu čast, predstavljala tako. Pored toga, Olivera je u javnosti koristila i dva prezimena. Oba se odnose na njene bivše muževe, te je Olivera u jednom periodu bila poznata kao Olivera Vučo, a u drugom kao Olivera Šakić.

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