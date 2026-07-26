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Televizijska publika je glumca Dušana Kaličanina upoznala još kao gimnazijalca, kada je vodio emisiju na nekadašnjem Trećem kanalu. Želeći da, kad poraste, pre svega bude slobodan, zavoleo je glumu i upisao Fakultet umetnosti u Prištini. Magistrirao je komunikologiju, a potom upisao i doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Prvu epizodnu ulogu dobio je 2005. u seriji "Dangube", a usledile su role u "Beloj lađi", "Gorkim plodovima", "Grehu njene majke", "Mirisu kiše na Balkanu", kao i u filmu "Parada".

Foto: Damir Dervišagić

Ipak, najveću popularnost donela mu je uloga Joce u seriji "Istine i laži". Godine 2008. postao je član Pozorišta na Terazijama, gde je, pored glumačkih angažmana, i član baletskog ansambla. Učestvovao je u humanitarnom šou-programu "Plesom do snova", ali i rijaliti programu "Maldivi". Ovog leta vredno radi na snimanju nove serije "Marina i Futa", koja će se od jeseni emitovati na TV Prva, a u kojoj tumači lik Tome, najboljeg prijatelja glavnog junaka. U razgovoru za TV Ekran Dušan otkriva kako je prihvatio ovu ulogu, zašto ga je atmosfera osamdesetih potpuno osvojila i zbog čega veruje da će ova serija publici otkriti novo lice Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, čije su pesme obeležile živote miliona ljudi.

Filmski Marina, Futa i Toma Foto: Ustupljena fotografija Foto:Aleksander Brudar



Kako ste dobili ovu zanimljivu ulogu?

- S delom ekipe sam već sarađivao, pre svega sa rediteljem Vladom Aleksićem, sa kojim sam radio seriju "Kolo sreće". Kada sam dobio poziv za seriju "Marina i Futa" i čuo o čemu je reč, iskreno sam se obradovao. A onda sam pročitao scenario i više nije bilo nikakve dileme. Toliko me je ponela atmosfera tog vremena, duh osamdesetih, ti odnosi među ljudima i jedna posebna toplina koja prožima celu priču, da sam ulogu prihvatio gotovo odmah. Retko se desi da vas scenario tako uvuče u svoj svet već na prvom čitanju, a meni se upravo to dogodilo.

Prvi put ste sarađivali sa Danilom Lončarevićem, koji igra Futu i vaš je direktni partner.

- Sa Danilom se do ove serije nisam poznavao ni privatno ni profesionalno. Zapravo smo se prvi put upoznali prvog dana snimanja, u našim zajedničkim scenama. Odmah sam video da je reč o izuzetnom glumcu i divnom kolegi. Iako nosi jednu od najzahtevnijih uloga u seriji, nijednog trenutka nije bio usmeren samo na sebe. Naprotiv, stalno je ostavljao prostor partneru, slušao, pomagao i bio potpuno prisutan u svakoj sceni.

Danilo Lončarević Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Da li je nešto na snimanju bilo posebno simpatično?

- Imali smo i jednu internu šalu da je voleo da skraćuje moje tekstove, pa smo se često smejali na tu temu. Vrlo brzo smo izgradili lep odnos i zaista je bilo uživanje raditi sa njim. Interesantno je i da sam sa većinom njegove klase već sarađivao, a sa njim sam se tek sad prvi put našao ispred kamere. U jednom trenutku smo u kadru bili Isidora Građanin, Vlada Kovačević, Danilo i ja, a oni su svi sa iste klase, što je bilo baš simpatično.

Kako je izgledalo upoznavanje sa stvarnim Tomom i Futom?

- Kada sam dobio ulogu Tome, shvatio sam da o njemu nema mnogo dostupnih informacija, što je sa jedne strane bio izazov, a sa druge i olakšavajuća okolnost. Zahvaljujući produkciji, imao sam priliku da upoznam i Futu i Tomu, a to mi je značilo više od bilo kakvog istraživanja. Najviše me je fasciniralo njihovo prijateljstvo. Dovoljno je bilo da ih vidim kako dolaze zajedno i kako se ophode jedan prema drugom, pa da mi bude jasno o kakvom se odnosu radi. To su ona prijateljstva koja su nastajala za ceo život, bez interesa i kalkulacija, i koja traju decenijama. Danas, u vremenu mobilnih telefona i društvenih mreža, takvih odnosa ima sve manje i baš zato su mi bili dragocena inspiracija.

Futa, Toma i Dušan Foto: Privatna arhiva



Koliko vam je značio razgovor sa Tomom?

- Mnogo, ne samo za ovu ulogu nego i privatno. Trudio sam se da upamtim svaki detalj jer sam shvatio da je suština njegovog lika upravo u odanosti, skromnosti i iskrenoj radosti zbog uspeha svog prijatelja. To me je možda i najviše dirnulo.

Ko su za vas Marina i Futa?

- Pre ove serije Marinu i Futu sam, verovatno kao i većina ljudi, doživljavao pre svega kao autore velikih hitova koji su obeležili čitave generacije. Međutim, radeći na ovoj seriji shvatio sam da su njihova dela potpuno neodvojiva od njihovih života. Kada upoznate koliko su emocija, ljubavi, iskrenosti i posvećenosti nosili u sebi, postane vam jasno kako nastaju pesme koje traju decenijama. Verujem da će mlađe generacije kroz ovu seriju tek otkriti njihov opus, dok će oni koji njihove pesme već vole dobiti potpuno novi ugao gledanja. Meni se to već dogodilo. Danas mnoge njihove pesme slušam sa mnogo više emocija i potpuno drugačije nego ranije.

Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO



Da li vas je ova saradnja podsetila na rad sa Zdravkom Šotrom?

- Svako vreme i svaki projekat nose nešto svoje. Mislio sam da će me u karijeri najviše obeležiti serija "Istine i laži", a onda se desilo da publika i danas prepoznaje Voju iz "Greha njene majke" i čuvenu scenu sa rečenicom: "Dunjice, to sam ja, Neda", koja je postala viralna. To je velika radost za svakog glumca. Ipak, ovu seriju ne bih poredio ni sa jednom drugom. Svaka uloga i svaki projekat su posebni, ali ova serija zaista ima jednu drugačiju energiju i magiju koja se retko dešava. To se osećalo od prvog dana snimanja - između glumaca, reditelja, produkcije i svih sektora koji su učestvovali u njenom nastanku. Vladao je osećaj zajedništva i poverenja koji se ne može isplanirati, već se jednostavno dogodi.

Dušan Kaličanin Foto: Peter Hart



Na koji način će po vama ova serija dotaći gledaoce?