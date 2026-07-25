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Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", stigao je u bioskope i već u prvoj nedelji prikazivanja postigao je značajan komercijalni uspeh. Produkcija ove epske ekranizacije Homerova dela, snimljene u 70-milimetarskoj IMAX tehnologiji, navodno je koštala 250 miliona dolara. Uprkos pohvalama, deo publike je na internetu pokrenuo raspravu o mogućem tehničkom propustu.

Film prati povratak grčkog kralja Itake Odiseja kući nakon Trojanskog rata. S Metom Dejmonom i Tomom Holandom u glavnim ulogama, film je u samo nekoliko dana zaradio 264 miliona dolara.

Rasprava o tehničkom propustu

Sve je počelo na društvenoj mreži Reddit, gde su se korisnici koncetrisali na produkcijske detalje. Iako ne osporavaju kvalitet glume, neki gledaoci veruju da je u jednoj sceni ostao vidljiv deo tehničke opreme sa seta.

Jedan korisnik je pokrenuo raspravu pitanjem: "Da li je još neko primetio ovo u 'Odiseji'?" Zatim je pojasnio: "U sceni sukoba sa džinovima, da li je još neko uočio da se drveće pomera? Čim sam to video, prebacio sam se u 'corridor mode' i pitao se kako to izvode. Učinilo mi se da na tlu vidim mehanički prsten, možda i dva, na kojima su se drveće ili platforma okretali."

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Sporna scena je ona u kojoj se lik Meta Dejmona u šumi prvi put sreće s džinovskim ratnicima. Takozvani "corridor mode" odnosi se na vertikalni prikaz slike, sličan formatu na TikToku, za razliku od uobičajenog horizontalnog bioskopskog formata.

Prošireni kadar IMAX-a

Ubrzo su se javili i drugi gledaoci koji su potvrdili da su videli istu stvar. Mogući uzrok leži u tehnici snimanja, jer je Nolan ceo film radio 70-milimetarskim IMAX kamerama. Taj format zahvata znatno širi kadar od standardnog, pa slika prikazuje više prostora iznad, ispod i oko glavne radnje.

"Čim sam video da se drveće pomera, prebacio sam se u 'corridor mode'. Prilično sam siguran da sam na 70-milimetarskoj IMAX verziji uočio traku zemlje koja klizi, a možda su bile i dve koje su se kretale u suprotnim smerovima", napisao je drugi korisnik.

Gledaoci nagađaju da je, iako je drveće možda digitalno dodato, pomeranje tla koje su zapazili dokaz postojanja mehaničkog sistema u podnožju scene, koji je služio za snimanje kompleksnog kadra.

Nolan o izazovima snimanja

Sam reditelj Kristofer Nolan nedavno je u razgovoru za New York Times govorio o tehničkim zahtevima snimanja IMAX kamerama. Istakao je da su kamere izuzetno teške i da u njih stanu samo tri minuta filmskog materijala.

"Svaki kadar u dijaloškim scenama bio je inženjerski poduhvat. Ne možete jednostavno da postavite kameru od 180 kilograma iznad glumca. Morate da konstruišete posebne dizalice i pronađete način za njeno bezbedno pomeranje. Bezbednost je apsolutni prioritet", objasnio je Nolan.

Takođe je naveo da je uglavnom sam upravljao kamerom, dok su mu asistenti pomagali sa stabilizacijom. Njegove izjave indirektno potkrepljuju teoriju gledalaca. Moguće je da je kamera za potrebe snimanja borbene scene bila pričvršćena na pokretljivu scenografiju, što bi objasnilo zašto je u proširenom IMAX kadru postao vidljiv i deo tog mehanizma.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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