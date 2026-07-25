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Dugoočekivana treća sezona serije "The Walking Dead: Dead City" vraća publiku u opasni, postapokaliptični Menhetn, gde se Megi i Nigan suočavaju sa izazovom većim od pukog preživljavanja. Džefri Din Morgan i Loren Koen ponovo su u kultnim ulogama kultnih, a nova sezona premijerno će biti prikazana u Srbiji u ponedeljak, 27. jula, u 22 časa na AMC kanalu.

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Scena iz serije  "The Walking Dead: Dead City" Foto: Robert Clark/AMC/© 2026 AMC Global. All Rights Reserved.

 Kada se originalna serija "The Walking Dead" završila 2022. godine, činilo se da je priča jednog od najpoznatijih televizijskih univerzuma stigla do kraja. Međutim, "Dead City" kao spinof čuvenog univerzuma je pokazao da među ruševinama ovog sveta postoji još mnogo mračnih priča koje treba ispričati.

Smešten u izolovani, razoreni Menhetn, ovaj spinof prati jedan od najsloženijih i najnapetijih odnosa iz čitavog univerzuma "The Walking Dead". Megi i Nigan nisu zaboravili ono što se između njih dogodilo - niti je oproštaj jednostavan. Ipak, okolnosti ih iznova primoravaju da se oslone jedno na drugo.

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Scena iz serije "The Walking Dead: Dead City" Foto: Robert Clark/AMC/© 2026 AMC Global. All Rights Reserved.

Nekadašnji smrtni neprijatelji sada moraju da učine ono što je donedavno delovalo nemoguće - da ostave prošlost iza sebe i pokušaju da zajedno izgrade prvu zajednicu na Menhetnu koja bi mogla da opstane još od početka apokalipse. Međutim, mir u Mrtvom gradu nikad ne traje dugo.

Kada Menhetn ponovo počne da tone u haos, stare rane se otvaraju, nova savezništva nastaju, a borba za moć primorava Megi i Nigana da se zapitaju da li su nešto naučili iz sopstvene prošlosti ili će njihove stare odluke konačno uništiti i njih i čitav grad.

Pored Loren Koen i Džefrija Dina Morgana, u trećoj sezoni igraju i Džimi Simpson, Raul Kastiljo, Ejmi Garsija, Logan Kim i Majkl Emeri.

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