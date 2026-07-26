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Od Buenos Ajresa do evropskih kraljevskih dvorova, život Maksime Zoregijete deluje kao moderna bajka. Međutim, druga sezona serije "Maksima", koju na kanalu Star life premijerno gledamo od 20. jula, ponedeljkom od 22 časa, pokazuje da se iza krune kriju mnogo ozbiljnije životne dileme nego što ih javnost obično vidi.

Argentinska glumica Delfina Čavez, koja tumači buduću holandsku kraljicu, u razgovoru za TV Ekran govori o ljubavi, hrabrosti, ženskoj snazi, identitetu i tome koliko je teško sačuvati privatnost kada svi misle da imaju pravo da odlučuju o vašem životu.

Serija "Maksima" Foto: mark de blok, Beta film

Druga sezona prikazuje trenutak kada ljubavna priča prerasta u veliku životnu odgovornost. Da li ste tada Maksimu upoznali na drugačiji način?

- Apsolutno. U prvoj sezoni upoznajemo mladu ženu koja se zaljubljuje i veruje da će ljubav biti dovoljna da pobedi sve prepreke. U drugoj sezoni shvata da prava iskušenja tek dolaze. Ljubav ostaje važna, ali više nije jedina koja određuje njen život. Odjednom se suočava sa institucijom, tradicijom, očekivanjima čitave države i odgovornošću prema ljudima koje nikada nije upoznala. Upravo tada Maksima počinje istinski da sazreva. Meni je taj put bio mnogo zanimljiviji od same romanse, jer govori o tome kako čovek raste kada okolnosti postanu veće od njegovih želja. Svako od nas u nekom trenutku života doživi takvu prekretnicu.

Maksima je morala da promeni državu, jezik, kulturu i način života. Šta vas je u tome najviše fasciniralo?

- Njena hrabrost. Ljudi često govore o velikim promenama kao da su romantične, ali ljudi koji donose takve odluke u stvarnosti su veoma usamljeni. Zamislite da odjednom živite hiljadama kilometara daleko od porodice, u zemlji čije običaje tek učite, dok vas pritom svakodnevno posmatraju milioni ljudi. To zahteva ogromnu unutrašnju snagu. Maksima nije pokušavala da zaboravi odakle dolazi. Naprotiv, upravo zahvaljujući svojim korenima, uspela je da pronađe ravnotežu u novom svetu. To je veoma važna poruka. Čovek može da se menja, ali ne mora da izgubi sebe.

Delfina Čavez kao holandska princeza Foto: mark de blok, Beta film

Mislite li da javnost često idealizuje život kraljevskih porodica?

- Rekla bih da često gledamo u krunu, a retko u glavu koja je nosi. Raskoš lako privuče pažnju, ali iza svega toga postoje ljudi koji se suočavaju sa istim emocijama kao i svi drugi. Oni vole, plaše se, greše i preispituju svoje odluke. Razlika je samo u tome što njihove dileme postaju naslovne strane novina. Upravo zato mi je bilo važno da Maksimu prikažemo kao ženu, a ne kao simbol. Kada skinete krunu, ostaje čovek. A upravo taj čovek me je najviše zanimao.

Koliko je teško ostati veran sebi kada svi oko vas imaju očekivanja?

- To je jedna od najvećih životnih lekcija. Vrlo lako počnemo da živimo život koji drugi očekuju od nas. Vremenom zaboravimo šta zaista želimo. Maksima me je naučila da identitet nije nešto što dobijamo jednom zauvek. On se gradi svakog dana putem malih odluka koje donosimo. Nekada je potrebno mnogo hrabrosti da ostanete svoji. Ali verujem da je upravo to jedini način da budete istinski srećni.

Scena iz serije "Maksima" Foto: mark de blok, Beta film

Kako biste opisali saradnju sa Martenom Lakemejerom?

- Od samog početka između nas je postojalo veliko poverenje. To je bilo presudno jer serija počiva na odnosu Maksime i Vilema-Aleksandera. Publika mora da poveruje da između njih postoji iskrena bliskost. Marten je veoma pažljiv partner i glumac koji uvek sluša drugu osobu. Mislim da smo upravo zahvaljujući tome uspeli da izgradimo odnos koji deluje prirodno. To je jedna od stvari na koju sam posebno ponosna.

Da li vas je ova uloga promenila kao ženu?

- Verujem da jeste. Naučila me je da više cenim hrabrost. Danas često mislimo da su najjači ljudi oni koji dominiraju prostorijom. Maksima me je naučila da snaga može imati hiljadu lica. Po meni, najveća je ona koja se zove upornost. Nekada je najveća hrabrost ostati dostojanstven kada vas svi procenjuju. Ili nastaviti dalje kada znate da će svaka vaša odluka biti predmet komentara. To su lekcije koje ću dugo nositi sa sobom.

Scena iz serije "Maksima" Foto: mark de blok, Beta film

Šta za vas danas predstavlja uspeh?

- Kada sam bila mlađa, mislila sam da su to velike uloge i priznanja. Danas uspeh vidim mnogo drugačije. Za mene je uspeh kada radim posao koji volim, a pritom ne izgubim mir. Kada mogu da budem sa porodicom, da ostanem radoznala i da ne prestanem da učim. Slava je prolazna. Ono što ostaje jeste način na koji živite i ljudi koje imate oko sebe. To je mnogo vrednije od bilo koje nagrade.

Kako izgleda Delfina kada kamere prestanu da snimaju?

- Prilično obično. Volim da provodim vreme sa porodicom i prijateljima, da čitam, putujem i otkrivam nova mesta. Trudim se da sačuvam deo života koji pripada samo meni. To mi daje ravnotežu. Privatnost je danas postala luksuz koji treba čuvati. Upravo zato cenim jednostavne trenutke koji nemaju nikakve veze sa poslom.

Scena iz serije "Maksima" Foto: mark de blok, Beta film

Koja je najvažnija poruka koju biste voleli da publika ponese posle druge sezone?

- Volela bih da ljudi shvate da nijedna velika priča ne nastaje bez lične žrtve. Ljubav nije dovoljna ako ne postoji međusobno poštovanje, poverenje i spremnost da zajedno prolazite kroz teške trenutke. Maksimina priča govori upravo o tome. O tome da život retko izgleda kao bajka, ali da upravo u toj nesavršenosti nastaju najlepše ljudske priče. Ako publika posle serije poželi da bude hrabrija, iskrenija prema sebi ili da sa više razumevanja posmatra druge ljude, mislim da smo postigli mnogo. Jer se najveće pobede ne događaju pred kamerama. One se događaju u nama samima.

(Nikola Dražović / TV Ekran / Kurir.rs)