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Srpski pozorišni i televizijski glumac Desimir Stanojević rođen je u Nišu, gde je dve decenije nastupao na sceni lokalnog teatra pre nego što se preselio u Beograd.

U beogradskom Pozorištu na Terazijama proveo je više od dvadeset godina, pretežno igrajući u mjuziklima. Ipak, široka televizijska publika najviše ga pamti po ulozi Vukašina Golubovića u kultnoj seriji "Srećni ljudi", koju su tokom devedesetih režirali Aleksandar Đorđević i Slobodan Šuljagić.

Upečatljivi karakter koji je udahnuo Vukašinu Goluboviću verovatno bi izgledao potpuno drugačije da ta uloga nije pripala upravo njemu. U jednom od brojnih intervjua, Desimir je opisao kako je dobio priliku da glumi sina jedinca Riske i Aranđela.

Pogledajte u galeriji Desimira Stanojevića u seriji Srećni ljudi:

1/6 Vidi galeriju Desimir Stanojević u seriji Srećni ljudi Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen, Pritnsceen

"Kada sam iz Niškog pozorišta, igrajući mjuzikle kao što su "Ivkova slava" i "Violinista na krovu", došao u Beograd, čuo sam da treba da se radi neka velika serija u režiji Aleksandra Đorđevića, koga znam iz niškog pozorišta", prisećao se Desimir Stanojević.

Anegdota sa kastinga

Kako je objasnio, pozvao je reditelja Acu Đorđevića povodom jedne predstave jer je saznao da se traži glumac koji vlada južnjačkim dijalektom, procenivši da bi zbog svog porekla bio odličan izbor. Međutim, čuveni reditelj mu je nagovestio da za njega ima znatno veće planove.

"Prošlo je desetak dana, kuvao sam se u sebi i čekao. Tada sam čuo da ima kasting za seriju i otišao sam", pričao je Stanojević.

Nakon desetak dana od tog razgovora, Desimir se pojavio na audiciji gde su ga dočekali reditelji Đorđević i Slobodan Šuljagić, scenarista Siniša Pavić i snimateljska ekipa.

"Tada su me pitali šta sam spremio. Rekao sam: "Ništa ja nisam spremio, ali moja žena Nada je spremila dobar pasulj kući, pa ako hoćete, pođite svi tamo. Manite me ovoga!" - i oni su rekli: "U redu, Desimire. Dovoljno je. Okrenite jedan profil, drugi i to je bilo to"“, kroz smeh je opisao glumac.

Desimir Stanojević u seriji Srećni ljudi Foto: Pritnsceen

Radni tempo poput rada u kancelariji

U tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi kakav će razmer uspeha ostvariti "Srećni ljudi".

"Prošlo je nekoliko dana i Aca mi kaže: "U redu je, igraćeš ti to! Ne znam šta je, samo znam da je mnogo veliko"“, ispričao je Desimir, kome se osmehnula sreća i donela mu ulogu po kojoj je ostao najpoznatiji.

Glumac je istakao da je snimanja imao svakodnevno, od jutra do mraka: "Zato mi je postalo dosadno jer sam počeo da ličim na svog oca, koji je bio šef računovodstva i svakog dana išao na posao. Stalno sam se čudio kako može da ide svakog dana na posao. A, eto, ja sam svakoga dana išao na posao po ceo dan i tada sam shvatio koliko je ozbiljan rad na tom projektu. Snimali smo tim tempom godinama", prisećao se Stanojević.

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