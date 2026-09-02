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Bliski prijatelji i kolege pamtili su Josifa Tatića kao uvek vedrog i nasmejanog čoveka koji je nesebično priskočio u pomoć kad god je to bilo potrebno. Među onima koji su ga najdublje poznavali bio je glumac Predrag Ejdus, sa kojim je Tatić godinama delio scenu u legendarnom pozorišnom komadu "Šovinistička farsa".

Široka publika ga pamti kao izuzetno darovitog glumca, a ostao je urezan u sećanju po ulogama Jataganca u seriji "Bolji život", Taleta Surovog u projektu "Grlom u jagode", kao i doktora Slobodana Mihajlovića u pomenutoj "Šovinističkoj farsi".

Pogledajte u galeriji Josifa Tatića kao Jataganca:

1/5 Vidi galeriju Josif Tatić u seriji Bolji život Foto: Printscreen/Youtube

Čuvena anegdota iz aviona

Predrag Ejdus i Josif Tatić su čitavu deceniju izvodili jednu od najpopularnijih predstava u nekadašnjoj Jugoslaviji, pa su iz tog perioda poneli nebrojene zajedničke doživljaje. Zahvaljujući ovom kultnom komadu, Ejdus i Tatić su obišli čitavu planetu i nastupali na svim kontinentima. Putujući natrag sa turneje po dalekoj Australiji, dogodilo se da su se u istom avionu našli sa patrijarhom Pavlom.

Predrag Ejdus Foto: Dragana Udovičić

"Vraćali smo se sa turneje iz Australije i u Atini prelazimo u JAT-ov avion za Beograd. Ali avion ne poleće jer se čekaju neki VIP gosti. Stiže delegacija na čelu sa patrijarhom Pavlom. Prođu pored nas, odu napred, poleće avion, a Tale se diže i kreće“, prisetio se svojevremeno Predrag Ejdus, pa nastavio:

"Pitam ga gde će, a on odgovara da ide da pozdravi patrijarha Pavla. Znam koliko smo popili na aerodromu, pili smo i u avionu čekajući VIP goste, molim ga da to ne radi, a on me otkačinje: "Ćuti, ti Jevrejinu, ovo je moj patrijarh!" Pritom je on bio ateista. Ode Tale, nije prošlo dve sekunde i vraća se. Pitam šta je bilo, a on mrtav ozbiljan odgovara: "Izgleda da me nije prepoznao". I danas kad se setim kako mi to saopštava, vrištim od smeha“, sećao se Ejdus.

Predrag Ejdus, Patrijarh Pavle, Josif Tatić Foto: Marina Lopičić, Dado Đilas, Screenshot Youtube

Josif Tatić je iznenada preminuo 8. februara 2013. godine u 66. godini u Beogradu. Predrag Ejdus nas je napustio 28. septembra 2018. godine u 71. godini, takođe u Beogradu.

Pogledajte video: Insert iz serije "Bolji život"