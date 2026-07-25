Slušaj vest

Zvezda "Igre prestola" i "Gospodara prstenova", kao i najnovije serije "Robin Hud" čija se druga sezona upravo snima u Srbiji, posetio je izložbu "Robin Hud u Srbiji" koja je postavljena u Ložionici, prvom centru kreativnih industrija i inovacija u regionu

Šon Bin je u subotu, 25. jula posetio izložbu "Robin Hud u Srbiji" u Ložionici, gde je imao priliku da obiđe postavku koja publici otkriva originalne kostime, rekvizite, oružje i scenografske elemente iz serije, kompletno snimane u Srbiji za MGM+ i Lionsgate.

Šon Bin na izložbi Robin Hud u Srbiji u Ložionici Foto: Kurir

Ekipe i glumačka postava na izložbi

Izložbi u Ložionici prisustvovali su brojni članovi glumačke i autorske ekipe serije "Robin Hud", među kojima su bili kreatori serije Džonatan Ingliš, izvršni producent, scenarista i reditelj i Džon Glen (showrunner, izvršni producent i scenarista), kao i glumci. U međunarodnoj televizijskoj produkciji "Robin Hud", Bin tumači ulogu Šerifa od Notingema, jednog od ključnih likova serije. Njegovo učešće dodatno potvrđuje međunarodni značaj projekta i kvalitet produkcije realizovane u Srbiji.

Pored Bina, u seriji igraju Džek Paten, koji tumači Robina Huda, Tamara Radovanović (Celene), Jelena Gavrilović (Godda), Matija Gredić (Drew), Mihajlo Lazić (Henry), Paul Leonard Murray (High Steward) i drugi.

Pogledajte u galeriji delić izložbe:

1/6 Vidi galeriju Izložba Robin Hud u Srbiji u Ložionici Foto: Kurir

Bogata karijera Šona Bina

Šon Bin jedan je od najpoznatijih britanskih filmskih i televizijskih glumaca, sa karijerom dugom više od četiri decenije. Nakon školovanja na prestižnoj londonskoj Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti (RADA), ostvario je zapažene uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, stekavši reputaciju jednog od najupečatljivijih karakternih glumaca svoje generacije.

Svetsku slavu stekao je ulogama Boromira u trilogiji "Gospodar prstenova", Neda Starka u seriji "Igra prestola", Odiseja u filmu "Troja", kao i legendarnog vojnika Ričarda Šarpa u serijalu "Sharpe". Tokom bogate karijere ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama različitih žanrova, potvrdivši izuzetan glumački raspon – od istorijskih i akcijskih spektakala do savremenih drama i trilera.

Srbija kao filmska lokacija

"Jedan od najposebnijih aspekata serije Robin Hud jeste upravo oslanjanje na lokalnu infrastrukturu. Srbija nam je pružila izuzetne lokacije, profesionalne ekipe i kreativnu energiju koja je postala važan deo identiteta serije", istakao je Džonatan Ingliš, kreator i reditelj serije.

Foto: Aleksandar Letić

Povodom posete slavnog glumca Ložionici, direktorka Ana Ilić je poručila:

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što u Ložionici možemo da ugostimo Šona Bina, jednog od najznačajnijih svetskih glumaca, čija je karijera obeležila neke od najgledanijih filmskih i televizijskih ostvarenja našeg vremena. Njegova poseta predstavlja još jednu potvrdu da je Srbija danas čvrsto pozicionirana na mapi najvećih svetskih filmskih i televizijskih produkcija. Sve veći broj međunarodnih autora i studija prepoznaje ne samo autentične lokacije i vrhunsku produkcionu infrastrukturu, već i izuzetan talenat, profesionalnost i kreativnost domaćih filmskih ekipa. Verujemo da će upravo iskustvo rada u Srbiji, kao i gostoprimstvo koje naši ljudi pružaju, doprineti tome da se ovde realizuju i brojni budući međunarodni projekti. Ložionica je ponosna što kroz ovu izložbu slavi upravo ljude koji stoje iza takvih uspeha i doprinosi promociji Srbije kao zemlje vrhunske kreativnosti i filmske produkcije."

Ložionica je otvorena u oktobru 2025. godine kao prvi centar kreativnih industrija i inovacija sa ciljem da podrži razvoj ekonomija zasnovanih na znanju, brišući granice između umetnosti, tehnologije, nauke i biznisa. Ona je platforma koja umrežava kreativce i inovatore, javne institucije i kreativne biznise, stvarajući mrežu za zajednički razvoj.

Pogledajte video: