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Britanski glumac Šon Bin, jedan od najprepoznatljivijih filmskih i televizijskih glumaca današnjice, ponovo je obukao kostim šerifa od Notingema u seriji Robin Hood. U razgovoru, koji se odvio tokom njegove posete izložbi "Robin Hood u Srbiji" koja je postavljena u Ložionici, govori o atmosferi na snimanju, radu sa srpskim glumcima i ekipom, zašto toliko voli da igra negativce i šta je novo u ovoj adaptaciji legendarne priče.

Pogledajte u galeriji delić izložbe:

1/6 Vidi galeriju Izložba Robin Hud u Srbiji u Ložionici Foto: Kurir

Kako se osećate na snimanju serije "Robin Hood"?

– Sjajno. Priča o Robinu Hudu je fantastična, a način na koji je predstavljena zaista je impresivan. Fotografija, lokacije i atmosfera odlično dočaravaju svet koji pokušavamo da stvorimo oko šerifa od Notingema. Sve izgleda veoma autentično i pomaže da publika u potpunosti uđe u taj svet.

Kako danas gledate na priču o Notingemu i vremenu u kojem se ona odvija?

– To je bilo izuzetno teško i surovo doba. Ljudi poput Robina Huda i Malog Džona živeli su veoma težak život. Ja, naravno, dolazim iz sasvim drugačijeg sveta, ali kada razmišljate o 12. veku, shvatite koliko su tadašnji uslovi bili okrutni. Upravo zato priča o Robinu Hudu i danas ima snagu – govori o običnim ljudima koji pokušavaju da se izbore protiv tlačenja i nepravde i da sebi obezbede bolji život.

Šta će ova nova verzija doneti publici?

1/9 Vidi galeriju Izložba "Robin Hud u Srbiji", Ložionica Foto: Jovana Jarebica

– Mislim da donosi nekoliko novih i veoma zanimljivih likova. Tu su princ Džon, princ Ričard i kralj Henri, kojeg igra sjajni Džejms Pjurfoj. Njegov lik je veoma važan za priču – brutalan je i nemilosrdan. Deo radnje oslanja se na istorijske činjenice, dok je deo potpuno izmišljen, ali sve zajedno čini veoma uzbudljivu priču. Istovremeno, publika može ponešto i da nauči o tom periodu istorije.

Snimali ste sa srpskim glumcima i ekipom. Kakvi su utisci?

– Sjajni su. Srpski glumci i glumice koji igraju u seriji su fantastični, kao i statisti. Čitava ekipa je veoma profesionalna, iskusna i izuzetno vešta u svom poslu. Na setu vlada odlična atmosfera i zaista je zadovoljstvo raditi svakog dana.

Da li ste naučili neku srpsku reč?

– (Smeh) Naučio sam „hvala“. To je otprilike sve. Moraću sledeći put malo više da se potrudim.

Šon Bin na snimanju serije Robin Hud Foto: Aleksandar Letić

Kako vam se dopada Ložionica?

– Veoma mi se sviđa. Obožavam beton, metalne cevi i taj industrijski izgled prostora. Deluje jednostavno, ali vrlo inspirativno. Svetlo je odlično i mislim da je ovo sjajno mesto za stvaranje.

Po čemu se vaš šerif od Notingema razlikuje od drugih uloga koje ste igrali?

– Ne bih rekao da je ta uloga nešto posebno donela meni, već da sam ja doneo nešto njoj. Uneo sam određenu dozu brutalnosti u kojoj sam zaista uživao.

Poznati ste po tome što često tumačite negativce. Zašto vas takve uloge privlače?

– Zato što su to najbolje uloge. Mnogo su složenije i zanimljivije za igranje. Kao glumac imate veću slobodu, možete da istražujete različite nijanse karaktera. Što je lik gori i okrutniji, publika ga često doživljava zanimljivijim.

02:39 Šon Bin utisci o Srbiji Izvor: Kurir

Da li je i šerif od Notingema samo negativac?

– Ne. Upravo je to ono što mi se dopada kod ovog lika. On ima ljudskost, skromnost i emocije. Nije zao zato što uživa u tome, već zato što veruje da mora da održava red i upravlja velikim brojem ljudi. Njegova surovost proizlazi iz osećaja odgovornosti i potrebe da vlada čvrstom rukom. Zato mislim da je mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini.

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