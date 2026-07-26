Olivera Balašević potpisuje novu knjigu u Beogradu
Nakon prvog, izuzetno zapaženog romana "Planeta dvorište", cenjena domaća autorka Olivera Balašević obradovala je čitaoce novom knjigom pod nazivom "Ukus uspomena", koju će potpisivati u ponedeljak od 18 sati u knjižari Delfi SKC.
Za novu knjigu i prikladne fotografije
"Ukus uspomena" je topla priča o životu i svemu što život nosi, ljubavi, porodici, trenucima i uspomenama koji ostaju sa nama dugo nakon što prođu. Autorka nam poručuje da se najvernije uspomene vraćaju kroz mirise i ukuse, onda kada ih najmanje očekujemo.
Kroz intimnu ispovest, Olivera Balašević na nežan, iskren i topao način govori o univerzalnim temama koje nas zasigurno ne mogu zaoibići.
Ovo je idealna knjiga za sve ljubitelje memoarske proze, iskrenih životnih priča i porodičnih vrednosti, ali i za sve one koji istražuju emocije i veruju da se najvažnije životne lekcije nalaze u malim svakodnevnim trenucima.
"Dugo sam verovala da se uspomene čuvaju isključivo u rečima. A onda sam shvatila da nam se one zapravo najvernije vraćaju kroz mirise i ukuse, onda kada ih najmanje očekujemo. Ova knjiga je moj pokušaj da spojim svakodnevnu magiju kuhinje sa životnim putovanjem koje nas je vodilo od teških tišina do zvezda. To je knjiga za sve one koji znaju da se najlepša zvezdana neba ne traže u daljinama, već se ukažu iznenada, kroz rupu na sopstvenom plafonu koji se jedne olujne noći srušio, podsećajući nas da u zajedničkom životu čak i kroz ruševine uvek zasijaju najsjajnije zvezde. U njoj se susreću kuhinje i sudbine, ljubav i gubitak, humor i seta. I jedno jednostavno pitanje koje svako od nas nosi: šta je to što nas zaista čuva kroz vreme? Možda odgovor nije u velikim rečima. Možda je u najčistijim delovima nas samih, gde su avanture počinjale pod krošnjom duda, a horizonti bili samo početak jedne velike zajedničke priče…“, istakla je autorka Olivera Balašević.
Olivera Balašević je rođena u Zrenjaninu, 1959. godine. Po završetku gimnazije, otišla je na studije u Novi Sad, gde i danas živi.
Bonus video: Olivera Balašević o novoj predstavi