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Novi film Kristofera Nolana "Odiseja" (The Odyssey), adaptacija starogrčkog epa, i u drugoj nedelji prikazivanja nastavlja s odličnim rezultatima na bioskopskim blagajnama. Izvorna priča, koja se pripisuje Homeru, potiče iz 8. veka pre Hrista, a njena moderna verzija sa zvezdanom glumačkom postavom privlači publiku u bioskope, piše ScreenRant.

Rekordan drugi vikend

Pad zarade u drugoj nedelji iznosio je samo 32 odsto u odnosu na početnih 123,5 miliona dolara. Portal Deadline javlja da je film u petak zaradio 25,9 miliona dolara, a predviđena ukupna zarada za vikend na američkom tržištu iznosi 84,5 miliona dolara.To su najbolji rezultati za drugi vikend prikazivanja bilo kog Nolanovog filma do sada, čime je nadmašio "Mračni vitez", koji je zaradio 75,1 milion dolara.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Nolanov najnoviji film dostupan je u više formata, uključujući IMAX, PLF i 70mm. Upravo ti formati ključni su za uspeh i čine 58 odsto zarade drugog vikenda. U prvom vikendu taj udeo je iznosio 53 odsto, što potvrđuje da publika želi da vidi film tačno onako kako ga je reditelj zamislio.

Film je već u prvom vikendu ostvario značajan uspeh sa zaradom od 124,5 miliona dolara na domaćem tržištu. Prema podacima ScreenRanta, to je najuspešnije otvaranje za film u kom glumi Met Dejmon, čime je premašen "Bornov ultimatum". Film je takođe nadmašio Nolanov prethodni ep "Openhajmer", koji je u prvom vikendu zaradio 82,4 miliona dolara, te je postao Universalov film s oznakom R s najuspešnijim otvaranjem u istoriji.

Stanje na lestvicama zarade

"Odiseja" se nalazi na vrhu lestvica s ukupnom zaradom od 283,8 miliona dolara u drugoj nedelji. Sledi ga Diznijev rimejk filma "Vajana", koji je treće nedelje završio sa 102,8 miliona dolara, uz zaradu od 10,8 miliona tokom vikenda i pad od 40 odsto.

"Priča o igračkama 5" i dalje je vrlo gledana, ali je do 25. juna zabeležila pad od 27 odsto sa zaradom od 10 miliona dolara, pa ukupna zarada u šestoj nedelji prikazivanja iznosi 448,5 miliona dolara. "Odiseja" nastavlja da dominira bioskopima, a publika s interesovanjem prati kako će se niz zvezda u Nolanovom spektaklu odraziti na dodelu Oskara. Preostaje da vidi hoće li ovaj film srušiti još koji rekord u redatiljevoj karijeri.

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