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Nakon što je s "Openhajmerom" pobrao Oskare, Kristofer Nolan bacio se na najveći i najrizičniji poduhvat karijere. Ekranizacija Homerove "Odiseje", teška neverovatnih 250 miliona dolara, snimana je glomaznim IMAX kamerama na nepristupačnim lokacijama koje su i samog reditelja dovele do ivice izdržljivosti.

Povodom svetske premijere ovog kapitalnog epa, inače poslovično oprezni i tajanstveni reditelj u razgovoru za britanski Guardian priznaje da oseća "čist teret straha". "Odiseja" je za filmsku ekipu značila proživljavanje višemesečne agonije, od tegljenja opreme po planinama i liticama do snimanja na otvorenom moru (što mu je čak i Stiven Spilberg savetovao da ne radi), a sve kako bi Kristofer Nolan dobio svoje toliko željene, praktične kadrove bez prekomernih računarnih efekata.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

"Nalazim se u onom trenutku čistog tereta straha. Nikada ne postaje lakše, jer radim filmove za publiku, a publika ti uvek kaže šta joj se sviđa. Nemam iza čega da se sakrijem", iskreno je izjavio.

Njegova supruga i producentkinja Ema Tomas ovaj proces naziva traumatičnim iskustvom koje ih je sve zauvek povezalo, naglašavajući da bez istorijskog uspeha "Openhajmera" niko nikada ne bi uspeo da nagovori studio da uloži toliki novac u ekranizaciju 2700 godina starog epskog speva.

Strahovi u hotelskoj sobi

Zanimljivo je da čovek koji bez problema orkestrira stotinama ljudi na setu, svoje najveće bitke vodi zapravo u samoći, noć pre samog snimanja. Reditelj kaže da su ga nedelje redovno bacale u očaj.

"Došao bih u sobu, pogledao raspored za narednu nedelju i pomislio: 'O s*anje, kako ću ja ovo da izvedem?'. Zbog toga nedeljom uveče često uopšte nisam mogao da spavam, pa bih na set dolazio potpuno iscrpljen. Srećom, uvek sam bio temeljno pripremljen", direktan je Nolan, dodajući kako je na trenutke zaista osećao da je uzeo "prevelik zalogaj".

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Jedna od lokacija koja mu je zadavala najveće glavobolje bile su ruševine dvorca Santa Katerina na sicilijanskom ostrvu Favinjana, koji u filmu "glumi" Odisejev dom na Itaki. Svaki odlazak na set zahtevao je naporan uspon po kamenitim, strmim stazama u trajanju od 45 minuta, na koji je morala da se tegli i ogromna IMAX oprema teška neverovatnih 136 kilograma.

"Ta lokacija mi je visila nad glavom. Međutim, imali smo neverovatan duh ekipe. Gledao bih Toma Holanda kako poput gazele skače uz tu stazu, zbog čega sam se osećao staro i umorno, ali on je svima nama zapravo bio najbolji primer", priseća se za Guardian.

Tom Holand, Kristofer Nolan i Met Dejmon Foto: Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stvarna lica mitskih junakinja

Samu ideju za ekranizaciju "Odiseje" Nolan je počeo da razvija još početkom 2000-ih, kada je kratko bio povezan sa scenarijem za projekat "Troja". Slika koja mu je tada pala na pamet, vizija veličanstvenog spomenika koji leži nasukan i polako tone u pesak, ostala je s njim 20 godina i postala okosnica ovog novog epa. Njegov scenario na kraju je stvorio ansambl neverovatno jakih ženskih likova (Penelopa, Helena, Kirka, Atina i Kalipso), uprkos glasnim internet ratnicima koji Homera danas pokušavaju da iskoriste kao tvrđavu za odbranu svojih "konzervativnih" muških vrednosti.

"U samom tekstu, žene su svedene na ikone i tu postoji problem jer one zapravo nemaju ništa van tih ideala. Ono što me najviše oduševljava jeste kako su glumice u ovom filmu dale osećaj osobe koja stoji iza te same ikone", tvrdi reditelj.

Kao primer navodi Lupitu Njongo koja glumi Helenu: "Gledajući je, odjednom shvatite kako bi zapravo izgledalo biti glavni katalizator za takav ogroman rat i opsadu, šta bi to zapravo učinilo jednom čoveku". Posebno hvali i En Hatavej kao neverovatno snažnu i nijansiranu Penelopu, napominjući da je ta dubina nastala iz razgovora s glumicama na setu, a ne samo iz scenarija.

Zašto je ovo zapravo film o psu

Koliko god snimanje bilo mučno, opuštanje reditelj danas pronalazi u jednoj vrlo običnoj porodičnoj odluci. Nakon što je i poslednje od njihovo četvoro dece napustilo dom, Nolan i supruga nabavili su štene čokoladnog labradora po imenu Čarli, "koji može da čuje otvaranje frižidera s kilometra udaljenosti". Upravo je ta promena unela novu dinamiku u njegov život, pa i pogled na sam film.

"Svi su otišli u svet. Imamo psa i onda sam odlučio da snimim 'Odiseju' jer je to zapravo ultimativni film o psima. Kad sam bio mali, nikada nisam imao psa, a nismo hteli da ga nabavimo ni kad su deca bila mala jer smo previše putovali", govori kroz smeh.

Onaj ko poznaje Homerov ep, shvatiće i vezu, kad se Odisej nakon punih dvadeset godina napokon vrati na svoju Itaku, jedini ko ga odmah prepozna jeste njegov stari lovački pas Argos. Mali detalj Argosa kao šteneta publika je već imala prilike da vidi u nedavno objavljenom trejleru, a Nolan sa zadovoljstvom otkriva da je taj emotivni vizuelni potpis bio isključivo njegova ideja, mali naklon njegovom psu.

(Kurir.rs/ Tportal)

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