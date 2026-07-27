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Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", glavna je tema u filmskim krugovima, a manje je poznato da jednu od uloga tumači glumac iz popularnog božićnog klasika. Reč je o Bilu Irvinu, koji je glumio u filmu "Kako je Grinč ukrao Božić" iz 2000. godine.

U tom prazničnom filmu, koji je uprkos početnim mešovitim kritikama s vremenom stekao status favorita, Irvin je glumio Lua Lua, oca malene SIndi Lu. U Nolanovoj "Odiseji" Irvin se pojavljuje u potpuno drugačijem izdanju kao zastrašujući Kiklop, a uloga je zahtevala nošenje protetike i šminke preko celog tela.

Nolan o stvaranju lika

U produkcijskim beleškama filma Nolan je pojasnio da je jedan od većih izazova bio pronaći način da se fantastičan lik poput Kiklopa prikaže uverljivo.

"Kako uzeti nešto što deluje toliko fantastično i naterati publiku da poveruje u to? Prednost koju sam imao pri radu na 'Odiseji' je moje bogato iskustvo s različitim tehnikama snimanja - od vizuelnih i praktičnih efekata, kaskaderskih scena, stvarnih lokacija, pa sve do izgradnje setova", izjavio je Nolan.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

"Za 'Odiseju', a posebno za Kiklopa, morali smo da iskoristimo sve te alate. Upotrebili smo svaki trik koji nam je bio na raspolaganju."

Lik Kiklopa u filmu je stvoren kombinacijom Irvinove fizičke izvedbe i vizuelnih efekata. Njegova gluma dobila je pohvale publike, a jedan korisnik je na platformi X napisao: "Bil Irin je bio fantastičan kao Kiklop." Irvin i Nolan su već sarađivali, i to na naučno-fantastičnoj avanturi "Interstellar" iz 2014. godine.

Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Više od čudovišta

U razgovoru s novinarom Džejkom Hamiltonom o Irvinovoj izvedbi, Nolan je istakao važnost glumca koji stoji iza lika čudovišta. "Od svog prijatelja Giljerma del Tora naučio sam da čudovište nikada nije samo čudovište - on to na sjajan način pokazuje u svojim delima", rekao je.

"Zapravo je bitno pronaći pojedinca koji stoji iza tog lika. Tako lik postaje stvarniji i opasniji. Kiklop je stvarna osoba, pravi lik kog je Bil uspeo da stvori uz pomoć svih ostalih koji su radili na filmu."

Film "Odiseja" trenutno se prikazuje u bioskopim.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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